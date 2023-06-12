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مصر تعلن زيادة إنتاجها من النفط

مصر تعلن زيادة إنتاجها من النفط
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري نتائج الاتفاقيات والاستثمارات البترولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية.

واستعرض وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات نشاط البحث والاستكشاف والتنقيب خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما نتج من اكتشافات جديدة عن الاتفاقيات والاستثمارات، مشيرا إلى أن عدد الآبار التي تم حفرها خلال المدة 298 بئرا نتج عنها 142 كشفا بتروليا خلال 3 سنوات منها حوالي 30٪ آبار زيت والباقي غاز تتراوح بين 70 أو 65٪ اكتشافات جديدة للغاز.

وقال إن العام الحالي شهد حفر 113 بئرا وتم النجاح في كشف 42 بئرا أضافت حوالي 70 ألف برميل بترول يوميا في الإنتاج المصري، مشيرا إلى أن هناك استثمارات استكشافية بقيمة ملياري دولار سنويا بإجمالي استثمار آت حوالي 8 مليارات دولار.

وأضاف أن إنتاج مصر من البترول تزايد إلى 500 ألف برميل يوميا وحوالي 300 مليون برميل سنويا وخلال 5 سنوات ستصل إلى واحد ونصف مليار برميل إنتاج من الصحراء الغربية، لافتا إلى أن الاكتشافات الجديدة إضافة إلى الاحتياطي 168 مليون برميل زيت و 3 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

وتابع أن مصر تستورد 200 ألف برميل مكافئ حوالي 20 ٪ من الاستهلاك الداخل ويبلغ إنتاج مصر 6 ونصف مليار وحدة غاز يوميا وعائد الصادرات المصرية من الغاز العام الحالي تبلغ 8 مليار عائد أو ناتج تصدير الغاز

وأعلن عن 7 مزايدات جديدة مع شركات عالمية خلال 3 سنوات و4 مزايدات في العام الحالي فقط للبحث والتنقيب عن البترول.

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