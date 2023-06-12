الأسرى يقررون إغلاق أقسام السجون رداً على سياسات الاحتلال بمشفى سجن الرملة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم الاثنين، عن قرارٍ بهدف مواجهة سياسات الاحتلال في سجن الرملة.وقالت اللجنة في تصريح لها إن الأسرى قرروا إغلاق الأقسام يوم غدًا الثلاثاء بشكل جزئي، وذلك كرسالة أولية احتجاجًا على سلوك إدارة مستشفى الرملة.وأوضحت أن هذا القرار جاء "في ظل تعنت إدارة سجن مستشفى الرملة في الاستجابة لمطالب الأسرى المرضى في سجن الرملة وخصوصًا الأسير المريض وليد دقة ومنعه من التواصل مع أهله بحجج واهية، والتنكيل بالأسرى من خلال منع أصناف عديدة من الطعام".