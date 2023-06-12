سلطة المياه تعقد اجتماع اللجنة الدولية العليا لبرنامج التحلية المركزية

رام الله - دنيا الوطنعقدت سلطة المياه اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الدولية العليا لبرنامج التحلية المركزية والأعمال المصاحبة برئاسة الوزير مازن غنيم وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبنك التنمية الألماني والاتحاد من أجل المتوسط.وافتتح غنيم الاجتماع بالتأكيد على ما تم إنجازه من حشد التمويل المطلوب لهذا البرنامج الذي تبلغ موازنته التقديرية ٥٨٢.٣ مليون يورو من خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل مارس ٢٠١٨ وتم استكمال التعهدات والالتزامات المالية في جلسة التمويل الثانية التي عقدت في بركسل في نيسان من العام ٢٠١٩.كما أكد غنيم على اهمية مواصلة تنفيذ البرنامج لتوفير مياه شرب كافية وبجودة جيدة.من جانبه، أكد مدير العمليات في مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي في القدس إبراهيم لافية على تمسك الاتحاد الأوروبي وجميع الشركاء في البرنامج للمساهمة بشكل فعال في حل مشكلة المياه في قطاع غزة.