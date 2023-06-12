طلال شهوان رئيسا لجامعة بيرزيت

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس أمناء جامعة بيرزيت، اليوم الإثنين، قراره تعيين الدكتور طلال شهوان رئيسا للجامعة ابتداء من الأول من آب/أغسطس 2023، إثر استقالة الدكتور بشارة دوماني من منصبه مع نهاية شهر تموز المقبل.وعبّر مجلس الأمناء عن تهنئته للدكتور شهوان، مقدرا الدور المهم الذي لعبه الدكتور دوماني خلال السنتين اللتين ترأس خلالهما الجامعة، سواء في مجال تطوير الأداء الأكاديمي والإداري للجامعة، أو تعزيز علاقاتها الخارجية محلياً ودولياً.ويشغل الدكتور شهوان حاليا منصب نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، وكان قد حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الكيمياء من جامعة بيلكنت (Bilkent) في أنقرة عامي 1997 و2000 على التوالي، وعمل بعدها لمدة عامين كعضو هيئة تدريس في الجامعة ذاتها في الفترة من 2002 إلى 2008، كما عمل في معهد إزمير للتكنولوجيا حيث رقّيَ إلى رتبة أستاذ مشارك عام 2006.انضم شهوان إلى جامعة بيرزيت عام 2008 وتمت ترقيته إلى رتبة أستاذ دكتور في الكيمياء عام 2012، وخلال السنوات 2013-2018، شغل منصب عميد الدراسات العليا ورئيس لجنة البحث العلمي في الجامعة. ومن الجدير ذكره أنه قد تم تصنيفه ضمن أفضل 2% من العلماء الأكثر اقتباسًا على مستوى العالم في مجالاتهم وفروعهم وفقًا لتحديث عام 2022 لقوائم تحليل جامعة ستانفورد.