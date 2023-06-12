التربية تختتم مشاركتها في المنتدى الدولي لوزراء التعليم في روسيا

رام الله - دنيا الوطناختتمت وزارة التربية والتعليم مشاركتها في فعاليات المنتدى الدولي لوزراء التربية والتعليم، والذي عُقد في مدينة كازان في روسيا الاتحادية على مدار يومين متتاليين، بمشاركة وزراء التعليم من مختلف أنحاء العالم.وشارك في المنتدى، نيابةً عن الوزير مروان عورتاني، الوكيل نافع عساف، وأحمد العبهري من مكتب الوزير.وخلال افتتاح جلسات المنتدى ألقى عساف كلمة استعرض فيها واقع التعليم في فلسطين والتحديات الماثلة، وما تقوده الوزارة من خطوات لتطوير التعليم ومواكبة المستجدات الراهنة في هذا المجال، مثمناً العلاقة الوطيدة بين جمهورية روسيا الاتحادية وفلسطين؛ خاصة على صعيد التعليم، شاكراً الجمهورية الروسية على استضافة هذا المنتدى العالمي.وعلى هامش المنتدى التقى الوكيل بنظيره الروسي دينس كريبوف، حيث أطلعه على انتهاكات الاحتلال بحق التعليم في فلسطين ومجالات الشراكة بين البلدين؛ والتباحث في آليات تعزيز آفاق التعاون، والتبادل التعليمي وغيرها، والتحضير لاجتماع لجنة خبراء من البلدين؛ لدراسة واقع الاحتياجات التعليمية، كما وجه لنظيره الروسي دعوة لزيارة فلسطين.كما اجتمع عساف بعضو الاتحاد الروسي الفيدرالي، نائب رئيس البلدية، اولغا زابرالوفا؛ حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك؛ بما يخدم التعليم في البلدين، وإمكانية ترشيح مدرسة في فلسطين من أجل تطبيق نظام ثنائي في التعليم لخدمة طلبة المدارس الروس، كما تم الاتفاق على عقد لقاءات افتراضية من أجل إجراء مزيد من المشاورات في هذا المجال.كما زار الوكيل مدرسة آدمينار – كازان؛ وهي واحدة من المدارس النموذجية والمتميزة؛ حيث تم التعرف على نظام المدرسة وآليات اختيار الطلبة للدراسة فيها، والإطلاع على مرافقها.