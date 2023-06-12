شؤون فلسطينية

حماس لـ"دنيا الوطن": المباحثات الأخيرة بالقاهرة لم تشمل مفاوضات حول هدنة طويلة مع الاحتلال

حماس لـ"دنيا الوطن": المباحثات الأخيرة بالقاهرة لم تشمل مفاوضات حول هدنة طويلة مع الاحتلال
وفد حماس
خاص دنيا الوطن
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأخبار المتداولة حول الاتفاق على هدنة طويلة مع الاحتلال، بالإضافة لبنود أخرى خلال تواجد وفد الحركة في القاهرة قبل أيام.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح لـ "دنيا الوطن" اليوم الاثنين، إن المباحثات التي أجرتها مؤخرا مع مسؤولين مصريين في القاهرة لم تشمل التفاوض حول هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.

وأضاف قاسم بأن الأنباء التي تزعم بأن مباحثات القاهرة شملت التفاوض حول هدنة طويلة الأمد، لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن وفد الحركة وضع المسؤولين المصريين في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على سكان القدس والضفة وانتهاك المقدسات فضلا عن بحث سبل مواجهة سياسات الاحتلال، كما بحث الوفد، دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وخلال الأيام الماضية، تداولت مواقع عربية وأخرى إسرائيلية أنباء تتحدث عن تفاوض الوفود الفلسطينية في القاهرة حول "هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة".

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