المالية ترد على ما يتداول حول إمكانية صرف ثلاثة رواتب

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة المالية، مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يتم تداوله من معلومات حول إمكانية صرف ثلاثة رواتب خلال الفترة المقبلة.وقالت المالية، في بيان صحفي مقتضب، "إنه في ضوء ما يتم تداوله حول إمكانية وزارة المالية صرف ثلاثة رواتب، تؤكد الوزارة أنه لا صحة لمثل هذه المعلومات المضللة والتي لا تخدم الصالح العام".كما أكدت الوزارة أن آخر تطورات الوضع المالي يتم عرضها من قبل وزير المالية على مجلس الوزراء بشكل أسبوعي.وأوصت وزارة المالية بعدم الأَخذ بمثل هذه التصريحات، والاعتماد على التصريحات التي تنشر على المواقع الرسمية فقط.