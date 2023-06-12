فتح تدعو لتجريم عمالة الأطفال في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال





وأكدت المفوضية على ضرورة تركيز وزارة التربية والتعليم و وزارة العمل الفلسطينية و المؤسسات الأهلية على تعميم و تنمية حالة الوعي الوطني وتبين خطورة هذه الظاهرة على مستقبل الطفولة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني و أهمية الحفاظ على الأجيال القادمة والتي تشكل ما يزيد عن 44% من عموم الشعب الفلسطيني.





وطالبت المفوضية بإنهاء الانقسام الداخلي الذي تسبب في العديد من الويلات و التي طالت مختلف الفئات والطبقات خلال الستة عشر عام الماضية.



رام الله - دنيا الوطنفي اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال والذي يصادف اليوم الـ 12 حزيران/يونيو من كل عام دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية لتجريم عمالة الأطفال وسن المزيد من القوانين والتشريعات لمحاسبة الأشخاص و المؤسسات التي تتورط بذلك على المستوى المحلي و كذلك ملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الصعيد الدولي لمحاسبتها ولمنعها من الاستغلال البشع بتشغيلها الأطفال الفلسطينيين في المستوطنات الصهيونية و منشآت أخرى تخالف قواعد وقوانين منظمة العمال الدولية.