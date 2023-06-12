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شؤون فلسطينية

غزة: وزير الأوقاف يسلّم عائلة نبهان مساعدة مالية

غزة: وزير الأوقاف يسلّم عائلة نبهان مساعدة مالية
عائلة نبهان شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
سلّم وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الاثنين، بمقر الهلال الأحمر الفلسطيني/فرع شمال غزة، عائلة نبهان مساعدة مالية، بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، 

والمساعدة المالية عبارة عن دفع قيمة ايجار منزل، لمدة عام، عوضا عن الذي هدم في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ البكري للمقر، حيث كان في استقباله مدير عام الهلال الأحمر بشار مراد.  

واطلع وزير الأوقاف على البرامج التأهيلية والنفسية، وما يقدمه من خلال مستشفى القدس وأقسامه المختلفة المتطورة، كزراعة القوقعة، والقلب المفتوح، والأشعة، والعناية المركزة، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفقدت عائلة نبهان منزلها في العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، ولديها خمسة أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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