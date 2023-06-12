رام الله: فتح باب تقديم طلبات استيراد الأسمنت ولحم العجل المُجمد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت، ولحم العجل المجمد ضمن القوائم السلعية A1 و A2.ودعت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الراغبين في الاستيراد من الشركات التي استوردت ما لا يقل عن 50% من الحصة السابقة الممنوحة من قبل اللجنة التوجه لمقر الوزارة في مدينة رام الله لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.وذكرت الوزارة، أن يوم الخميس الموافق 22/6/2023 هو آخر موعد لتقديم الطلبات وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.لمزيد من التفاصيل والمعلومات وللحصول على النماذج والإجراءات يمكن مراجعة موقع وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps، تحت عنوان: "كوتا 2020".