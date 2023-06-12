شؤون فلسطينية

مقتل طفل في حادثة إطلاق نار بضواحي القدس

مقتل طفل في حادثة إطلاق نار بضواحي القدس
الشرطة تباشر إجراءات البحث والتحري بملابسات مقتل طفل في ضواحي القدس
رام الله - دنيا الوطن
باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري  في ملابسات مقتل طفل (16عاماً) بإطلاق نار عليه في بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكر العقيد، لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن غرفة العمليات بشرطة الضواحي تلقت بلاغا حول وقوع شجار عائلي في بلدة قطنة نتج عنه عدة إصابات بينها إصابة خطيرة نقلت على اثرها الى المستشفى، وأعلن الأطباء عن وفاة المصاب لاحقا متأثراً بإصابته. 

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة امرت بالتحفظ على الجثمان واحالته للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

وأكد ارزيقات أن قوات من  الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للبلدة وعملت على فرض الامن والنظام العام.

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