شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تبحث مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تعزيز التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. معمر شتيوي، اليوم، مع ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في فلســطين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ضمن مــشروع تحسين كفاءة المؤسسات الصناعية من خلال ممارسات صديقة للبيئة (ميد تيست 3).

وضم وفد منظمة "اليونيــدو" كلاً من المدير الرئيس للمشروع فلاديميردوبس، والمدير الإقليمي أ. سعيد دويكات.

وتُركّز أنشطة المشروع على تقنين الاستهلاك وتحسين مستوى إدارة الموارد؛ خاصةً المياه والطاقة، واتباع طرق صديقة للبيئة. كما يندرج ضمن أنشطة المشروع دعم وتطوير مناهج ومساقات جامعية وخطط دراسية لبرامج الهندسة، وزيادة نسبة المهارات لدى المهندسين؛ لتمكينهم من زيادة الكفاءة الداخلية للمنشآت الصناعية.

بدوره، أكد شتيوي ضرورة ربط الجامعات الفلسطينية بسوق العمل؛ من خلال تطوير مساقات وخطط دراسية لبرامج الهندسة، وكذلك اعتماد برنامج دبلوم مهني متخصص إلى جانب البكالوريوس في التخصصات الهندسية؛ يكون تطبيقياً عملياً للأداة التي سيستخدمها المشروع في التنفيذ.

ولفت شتيوي إلى أهمية أن يكون هناك لقاء مع مؤسسات التعليم العالي لاختيار السيناريو الأفضل لاعتماد برنامج جديد أو إجراء تطوير على الخطط الدراسية.

من جانبهم، أكد ممثلو "يونيدو" أهمية إشراك وزارة التعليم العالي في إنجاز هذا المشروع، مشيرين إلى أن المشروع يختص بدعم فلسفة ومنهجية جديدة حول الاستخدام الأمثل والأكفأ للموارد داخل المنشآت الصناعية؛ من خلال تحسين كفايات خريجي كليات الهندسة الذين يُشرفون على إدارة هذه المنشآت.

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