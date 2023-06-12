شؤون فلسطينية

"حضور ضخم ولافت... أكثر من 15000 مشارك في مهرجان كيوسنتر للأطفال في روابي"

"حضور ضخم ولافت... أكثر من 15000 مشارك في مهرجان كيوسنتر للأطفال في روابي"
جانب من المهرجان
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت في روابي، فعاليات مهرجان كيوسنتر للأطفال الذي أقيم على مدار يومين بمشاركة أكثر من 15000 شخص من مختلف المدن والبلدات الفلسطينية والداخل.

وكان المهرجان قد شمل الكثير من العروض التي لاقت استحسان الأطفال وذويهم، حيث تضمنت فعالياته عروض الخفة والسيرك والعروض المسرحية والكثير من الألعاب المتنوعة والمنتفخات والرسم على الوجوه، وفعاليات الشخصيات الكوميدية والكرتونية المحببة للأطفال، إضافة إلى تقديم عشرات الهدايا والجوائز القيمة والعينية للأطفال وذويهم.

وقال أحمد مسمار من دائرة الفعاليات في المدينة: "مهرجان كيوسنتر للأطفال الذي عُقد على مدار اليومين السابقين بمشاركة ضخمة والذي حقق نجاحاً رائعاً لم يكن سوى البداية ونعد أهلنا بصيف مليء بالفعاليات والعروض المميزة"، مؤكداً أن الأطفال يستحقون الفرح والبهجة رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وبدورها، قالت المواطنة هديل يوسف التي حضرت المهرجان برفقة أطفالها: "جئت وأطفالي بحماس لنعيش هذه اللحظات الرائعة في المركز التجاري كيوسنتر، وأشعر بالسعادة بعد هذه التجربة مع الكم الهائل من الأنشطة والفعاليات المتنوعة والحضور الكبير جداً"، متوجهة بالشكر للقائمين على هذا المهرجان الذي أفرح الأطفال وذويهم.

وأعرب المواطن محمد جبيهي عن سعادته وفرحة أطفاله لوجودهم في روابي والمشاركة في الفعاليات المميزة التي وفرها مهرجان كيوسنتر للأطفال، داعياً القائمين على المدينة إلى تكرار مثل هذه الفعاليات وتنظيمها بشكل دوري.

ويعد مهرجان الأطفال باكورة لسلسة من الفعاليات الصيفية التي تنوي مدينة روابي إطلاقها، والتي سيتخللها العديد من الأنشطة والفعاليات والمهرجانات في المركز التجاري للمدينة، إضافة إلى الحملات والعروض في مختلف المحلات التجارية في كيوسنتر.

من الجدير بالذكر، أن روابي تسعى إلى تقديم كل جديد بوصفها الوجهة المثالية والمدينة النموذجية الأولى في فلسطين من خلال ما توفره من نمط حياة كامل متكامل لسكانها تحقيقاً لشعارها الأساسي "سكن، عمل، حياة"، حيث توفر بيئة جذابة وحديثة ومريحة للعيش والعمل والتطور.

أخبار ذات صلة

&quot;حضور ضخم ولافت... أكثر من 15000 مشارك في مهرجان كيوسنتر للأطفال في روابي&quot;

"حضور ضخم ولافت... أكثر من 15000 مشارك في مهرجان كيوسنتر للأطفال في روابي"

اشتية: نحمّل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم القتل داخل أراضي 48

اشتية: نحمّل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جرائم القتل داخل أراضي 48

وزير الأوقاف يودّع الفوج الأول من حجاج القطاع

وزير الأوقاف يودّع الفوج الأول من حجاج القطاع

الدعليس يعود إلى القطاع بعد زيارة لمصر استمرت عدة أيام

الدعليس يعود إلى القطاع بعد زيارة لمصر استمرت عدة أيام

قيادي كبير في القسام يتحدث عن العدوان الأخير ونموذج الغرفة المشتركة

قيادي كبير في القسام يتحدث عن العدوان الأخير ونموذج الغرفة المشتركة

الشرطة لـ &quot;دنيا الوطن&quot;: وفاة فتاة غرقاً في بحر غزة الليلة الماضية

الشرطة لـ "دنيا الوطن": وفاة فتاة غرقاً في بحر غزة الليلة الماضية

جامعة النجاح تحقق المركز الأول في مسابقة البرنامج التعاوني للتبادل الافتراضي

جامعة النجاح تحقق المركز الأول في مسابقة البرنامج التعاوني للتبادل الافتراضي

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;حضور ضخم ولافت... أكثر من 15000 مشارك في مهرجان كيوسنتر للأطفال في روابي&quot;

"حضور ضخم ولافت... أكثر من 15000 مشارك في مهرجان كيوسنتر للأطفال في روابي"

وزير الأوقاف يودّع الفوج الأول من حجاج القطاع

وزير الأوقاف يودّع الفوج الأول من حجاج القطاع

جامعة النجاح تحقق المركز الأول في مسابقة البرنامج التعاوني للتبادل الافتراضي

جامعة النجاح تحقق المركز الأول في مسابقة البرنامج التعاوني للتبادل الافتراضي

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

جامعة النجاح تستضيف نادي البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلبة مدارس محافظة نابلس

جامعة النجاح تستضيف نادي البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلبة مدارس محافظة نابلس

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم محاولته اجتياز السياج الحدودي وسط القطاع

الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم محاولته اجتياز السياج الحدودي وسط القطاع

الاحتلال يصيب شابّين بالرصاص ويعتقل آخرين خلال اقتحام نابلس وجنين

الاحتلال يصيب شابّين بالرصاص ويعتقل آخرين خلال اقتحام نابلس وجنين

منوعات

&quot;لا أمانع الزواج من امرأة&quot;.. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

"لا أمانع الزواج من امرأة".. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

بعد أزمة طلاقها.. بشرى تُشعل مواقع التواصل بإطلالة صيفية

بعد أزمة طلاقها.. بشرى تُشعل مواقع التواصل بإطلالة صيفية

وفاة ماجدة الصالح أول راقصة باليه عربية

وفاة ماجدة الصالح أول راقصة باليه عربية

حورية فرغلي تكشف عن سبب طلاقها من زوجها الأول

حورية فرغلي تكشف عن سبب طلاقها من زوجها الأول

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

عربي

ترحيب إيراني بعودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر في حال رغبت ذلك

ترحيب إيراني بعودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر في حال رغبت ذلك

السودان: مقتل 18 مدنياً وسط تواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع

السودان: مقتل 18 مدنياً وسط تواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع

وزير الخارجية السوري يصل السعودية للمشاركة بالاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية

وزير الخارجية السوري يصل السعودية للمشاركة بالاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية

مجلس التعاون الخليجي يؤكد مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية

مجلس التعاون الخليجي يؤكد مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية