"حضور ضخم ولافت... أكثر من 15000 مشارك في مهرجان كيوسنتر للأطفال في روابي"

رام الله - دنيا الوطناختتمت في روابي، فعاليات مهرجان كيوسنتر للأطفال الذي أقيم على مدار يومين بمشاركة أكثر من 15000 شخص من مختلف المدن والبلدات الفلسطينية والداخل.وكان المهرجان قد شمل الكثير من العروض التي لاقت استحسان الأطفال وذويهم، حيث تضمنت فعالياته عروض الخفة والسيرك والعروض المسرحية والكثير من الألعاب المتنوعة والمنتفخات والرسم على الوجوه، وفعاليات الشخصيات الكوميدية والكرتونية المحببة للأطفال، إضافة إلى تقديم عشرات الهدايا والجوائز القيمة والعينية للأطفال وذويهم.وقال أحمد مسمار من دائرة الفعاليات في المدينة: "مهرجان كيوسنتر للأطفال الذي عُقد على مدار اليومين السابقين بمشاركة ضخمة والذي حقق نجاحاً رائعاً لم يكن سوى البداية ونعد أهلنا بصيف مليء بالفعاليات والعروض المميزة"، مؤكداً أن الأطفال يستحقون الفرح والبهجة رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشونها.وبدورها، قالت المواطنة هديل يوسف التي حضرت المهرجان برفقة أطفالها: "جئت وأطفالي بحماس لنعيش هذه اللحظات الرائعة في المركز التجاري كيوسنتر، وأشعر بالسعادة بعد هذه التجربة مع الكم الهائل من الأنشطة والفعاليات المتنوعة والحضور الكبير جداً"، متوجهة بالشكر للقائمين على هذا المهرجان الذي أفرح الأطفال وذويهم.وأعرب المواطن محمد جبيهي عن سعادته وفرحة أطفاله لوجودهم في روابي والمشاركة في الفعاليات المميزة التي وفرها مهرجان كيوسنتر للأطفال، داعياً القائمين على المدينة إلى تكرار مثل هذه الفعاليات وتنظيمها بشكل دوري.ويعد مهرجان الأطفال باكورة لسلسة من الفعاليات الصيفية التي تنوي مدينة روابي إطلاقها، والتي سيتخللها العديد من الأنشطة والفعاليات والمهرجانات في المركز التجاري للمدينة، إضافة إلى الحملات والعروض في مختلف المحلات التجارية في كيوسنتر.من الجدير بالذكر، أن روابي تسعى إلى تقديم كل جديد بوصفها الوجهة المثالية والمدينة النموذجية الأولى في فلسطين من خلال ما توفره من نمط حياة كامل متكامل لسكانها تحقيقاً لشعارها الأساسي "سكن، عمل، حياة"، حيث توفر بيئة جذابة وحديثة ومريحة للعيش والعمل والتطور.