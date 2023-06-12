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ترحيب إيراني بعودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر في حال رغبت ذلك

ترحيب إيراني بعودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر في حال رغبت ذلك
ترحيب إيراني بعودة العلاقات مع مصر في حال رغبت ذلك
رام الله - دنيا الوطن
رحّبت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة المصرية في حال أرادت الأخيرة ذلك في إطار التوسع في سياسات حُسن الجوار.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الحكومة الإيرانية تضع دول الجوار والمنطقة ضمن أولويات بلاده، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على مصر أيضا".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، "في حال أرادت الحكومة المصرية استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نرحب بذلك". وفق (روسيا اليوم)

وبشأن العلاقات الإيرانية المصرية أوضح "لقد تم بالفعل الإعلان عن الموقف الواضح للحكومة والجهاز الدبلوماسي وعرضت القيادة وجهات نظرها في الاجتماع مع سلطان عمان. تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية في المنطقة من أولوياتنا. وبالنسبة لمصر، إذا كانت الحكومة المصرية ترغب في استئناف العلاقات مع إيران، فإننا نرحب بها أيضا".

وأشار إلى أن العلاقات مع ليبيا أمر مهم وتم اختيار السفير الإيراني لإيفاده إلى ليبيا، وعبر عن أمله استئناف أعمال سفارة بلاده في طرابلس قريبا وشدد على أولويتها.

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