وزير الأوقاف يودّع الفوج الأول من حجاج القطاع

رام الله - دنيا الوطنودّع وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري ووكيل الوزارة، بغزة، د. عبد الهادي الأغا حجاج قطاع غزة الذين غادروا صباح اليوم متجهين إلى المملكة العربية السعودية؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ/ 2023م.وتفقّد البكري الحجاج في معبر رفح البري، واطمأنّ على أحوالهم، وحثّهم على إخلاص النية، والتوكل على الله تعالى، والتحلي بالصبر، والالتزام بإرشادات الإداريين والوعاظ؛ ليتمكنوا من أداء فريضة الحج على أكمل وجه.وأوضح أن سفر الحجاج سيستمر على مدار أربعة أيام، مشيرًا إلى أن عدد الحجاج المغادرين في الفوج الأول لهذا اليوم 900 حاجٍّ وحاجّة، موزّعين على ثلاث طائرات، منوهًا بأن يوم غدٍ سيشهد مغادرة 300 حاجٍّ وحاجّةٍ، واليوم الثالث 600 حاجٍّ وحاجّةٍ، واليوم الرابع 500 حاجٍّ وحاجّةٍ.وشكر البكري هيئة المعابر والجانب المصري والمملكة العربية السعودية على جهودهم المتواصلة من أجل تأمين حجاج فلسطين.من جهته بيّن الأغا أن الوزارة أنهت ترتيبات سفر الحجاج بجميع تفاصيلها، لافتًا إلى التسهيلات المقدَّمة على معبر رفح البري، والجانب المصري، ومطار القاهرة، وصولًا إلى المملكة العربية السعودية، منوهًا بأن وفدًا من بعثة الحج الفلسطينية متواجد في مكة المكرمة؛ لاستقبال الحجاج، وتوفير سبل الراحة لهم.وقال: "نريد من حجاجنا أن يكونوا سفراء لفلسطين والقدس والأقصى، ورسلًا لها في نقل معاناة أهلهم وآمالهم وطموحاتهم، وإظهار الصورة الحسنة الجميلة لأهل فلسطين، وأن لا ينسوا أبناء شعبهم والقدس والأسرى من الدعاء".وطالب البعثة المرافقة للحجاج وشركات الحج ببذل أقصى الجهود؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.وقدّم وكيل وزارة الأوقاف شكره لكل الجهات والإدارات والوحدات والمديريات التي شاركت من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، وعلى رأسها الإدارة العامة للحج والعمرة، وأوقاف رفح، والإدارات المساندة، ووزارتا الصحة والداخلية، وهيئة المعابر،بمتابعة ورعاية كريمة من متابعة العمل الحكومي، التي سهّلت الإجراءات والترتيبات لأجل تأمين الحجاج.يُذكر أن الأوقاف شكّلت لجنة؛ لاستقبال ووداع حجاج قطاع غزة على معبر رفح البري، وأوفدت وفدًا إلى المملكة العربية السعودية؛ لاستقبال الحجاج فور وصولهم، وتأمين سكنهم وراحتهم.