شؤون فلسطينية

الدعليس يعود إلى القطاع بعد زيارة لمصر استمرت عدة أيام

الدعليس يعود إلى القطاع بعد زيارة لمصر استمرت عدة أيام
الدعليس خلال وصوله معبر رفح عائداً من مصر
رام الله - دنيا الوطن
عاد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، عصام الدعليس إلى القطاع عبر معبر رفح البري، بعد زيارة لجمهورية مصر العربية، استمرت عدة أيام.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، فقد أكد في بيان صحفي، أن الدعليس بحث خلال زيارته إلى مصر العديد من قضايا الاهتمام المشترك مع المسئولين المصريين، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وأوضح المكتب، أنه وفور وصول الدعليس معبر رفح، شارك في وداع الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، كما اطلع على ترتيبات وإجراءات مغادرة الحجاج، واستمع إلى شرح من إدارة المعبر حول عمل المؤسسات الحكومية المختصة وفي مقدمتها: الأوقاف والداخلية والصحة وهيئة المعابر والحدود، لتسهيل سفر الحجاج وخدمتهم، وإنهاء إجراءات مغادرتهم في أسرع وقت.

وزار الدعليس بيت عزاء الشهيد خالد مصلح، وتقديم واجب العزاء لذويه، وأكد في حديثه لوالد الشهيد على أن اليد التي امتدت لتمس بأمن مجتمعنا وتعتدي على رجال الأمن هي آثمة وتخدم مخططات الاحتلال، مشددا على أن "هذه الجريمة النكراء لن تمر دون عقاب المجرم ونيله الجزاء العادل".

وأشاد بجهود وزارة الداخلية -قيادة وجندا- في حفظ الأمن وفرض النظام وإنفاذ القانون، موضحا أن هذه التضحيات لن تضعفها وإنما تزيدها إصرارا وعزما في أداء واجبها تجاه أبناء شعبنا.

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