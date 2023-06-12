الدعليس يعود إلى القطاع بعد زيارة لمصر استمرت عدة أيام

وزار الدعليس بيت عزاء الشهيد خالد مصلح، وتقديم واجب العزاء لذويه، وأكد في حديثه لوالد الشهيد على أن اليد التي امتدت لتمس بأمن مجتمعنا وتعتدي على رجال الأمن هي آثمة وتخدم مخططات الاحتلال، مشددا على أن "هذه الجريمة النكراء لن تمر دون عقاب المجرم ونيله الجزاء العادل".



