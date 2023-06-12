أيزنكوت يكشف عن هجوم إسرائيلي استهدف تنظيم الدولة عام 2015



واعتبر آيزنكوت، وهو عضو (كنيست) الحالي عن (المعسكر الوطني)، أنه "لا توجد دول كثيرة في العالم تعرف كيف تحدد موقع أهداف صغيرة وتضع صاروخاً في هدف يقع في نطاق نصف قطر يبلغ 1000 كيلومتر حول إسرائيل".





وتابع "لقد رأى أعداؤنا ذلك، ورآه الروس، ورآه الأميركيون، وتنظيم الدولة عرفوا من كان قادراً على تنفيذ هذه العمليات".



رام الله - دنيا الوطنكشف غادي أيزنكوت، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، عن هجوم واسع نفذه الجيش ضد تنظيم الدولة، وذلك بدولة مجاورة بالمنطقة في عام 2015.جاءت تصريحات آيزنكوت خلال مشاركته في مؤتمر لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، مبيناً أن إسرائيل نفذت هذا الهجوم "بعدما طلب منها ذلك"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).وقال أيزنكوت: إن تنظيم الدولة "يعرف على أفضل وجه مقدار عمل الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط، لقد دفعوا الثمن بمئات القتلى والجرحى، مضيفاً "خلال عام 2015، وقع حادث في مكان معين طُلب منا فيه تنفيذ هجوم، نقوم بهجوم واسع نسبيًا ونلحق أضرارا جسيمة بعدد كبير من عناصر تنظيم الدولة".ولم يكشف آيزنكوت عن تفاصيل أخرى عن الهجوم، مثل مكان تنفيذه أو الجهة التي طلبت من إسرائيل القيام به، لكن في السنوات الأخيرة نُسبت إلى الاحتلال الإسرائيلي العديد من الهجمات في المنطقة.وكانت صحيفة (نيويورك تايمز)، ذكرت في عام 2018 أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أكثر من 100 غارة جوية في شبه جزيرة سيناء بالتنسيق مع السلطات المصرية.وبحسب آيزنكوت، "كانت الحملة ضد تنظيم الدولة مكثفة وفي أكثر من دولة، وكانت نتائجها في بعض الأماكن تفوق كل تصور في نوع العمليات والهجمات التي تم تنفيذها، وقد مرت بعض العمليات من تحت الرادار"، وفق قوله.وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي بأكمله شارك في هذه الحملة، بما في ذلك سلاح الجو والوحدات الخاصة وشعبة العلاقات الدولية".وأوضح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أن "ظاهرة تنظيم الدولة أخذت منعطفًا بالنسبة لنا في عام 2015، حيث وقع حادث في مكان معين وطُلب منا تنفيذ هجوم"، متابعاً: "نفذنا هجوماً واسعاً نسبياً وضربنا عدداً كبيراً من عناصر تنظيم الدولة"، وفق قوله.