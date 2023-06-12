دولي

أيزنكوت يكشف عن هجوم إسرائيلي استهدف تنظيم الدولة عام 2015

أيزنكوت يكشف عن هجوم إسرائيلي استهدف تنظيم الدولة عام 2015
غادي أيزنكوت - رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق
رام الله - دنيا الوطن
كشف غادي أيزنكوت، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، عن هجوم واسع نفذه الجيش ضد تنظيم الدولة، وذلك بدولة مجاورة بالمنطقة في عام 2015.

جاءت تصريحات آيزنكوت خلال مشاركته في مؤتمر لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، مبيناً أن إسرائيل نفذت هذا الهجوم "بعدما طلب منها ذلك"، وفق ما نقل موقع (عرب 48).

وقال أيزنكوت: إن تنظيم الدولة "يعرف على أفضل وجه مقدار عمل الجيش الإسرائيلي في الشرق الأوسط، لقد دفعوا الثمن بمئات القتلى والجرحى، مضيفاً "خلال عام 2015، وقع حادث في مكان معين طُلب منا فيه تنفيذ هجوم، نقوم بهجوم واسع نسبيًا ونلحق أضرارا جسيمة بعدد كبير من عناصر تنظيم الدولة".

ولم يكشف آيزنكوت عن تفاصيل أخرى عن الهجوم، مثل مكان تنفيذه أو الجهة التي طلبت من إسرائيل القيام به، لكن في السنوات الأخيرة نُسبت إلى الاحتلال الإسرائيلي العديد من الهجمات في المنطقة.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز)، ذكرت في عام 2018 أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أكثر من 100 غارة جوية في شبه جزيرة سيناء بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وبحسب آيزنكوت، "كانت الحملة ضد تنظيم الدولة مكثفة وفي أكثر من دولة، وكانت نتائجها في بعض الأماكن تفوق كل تصور في نوع العمليات والهجمات التي تم تنفيذها، وقد مرت بعض العمليات من تحت الرادار"، وفق قوله.

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي بأكمله شارك في هذه الحملة، بما في ذلك سلاح الجو والوحدات الخاصة وشعبة العلاقات الدولية".

وأوضح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق أن "ظاهرة تنظيم الدولة أخذت منعطفًا بالنسبة لنا في عام 2015، حيث وقع حادث في مكان معين وطُلب منا تنفيذ هجوم"، متابعاً: "نفذنا هجوماً واسعاً نسبياً وضربنا عدداً كبيراً من عناصر تنظيم الدولة"، وفق قوله.

واعتبر آيزنكوت، وهو عضو (كنيست) الحالي عن (المعسكر الوطني)، أنه "لا توجد دول كثيرة في العالم تعرف كيف تحدد موقع أهداف صغيرة وتضع صاروخاً في هدف يقع في نطاق نصف قطر يبلغ 1000 كيلومتر حول إسرائيل". 

وتابع "لقد رأى أعداؤنا ذلك، ورآه الروس، ورآه الأميركيون، وتنظيم الدولة عرفوا من كان قادراً على تنفيذ هذه العمليات".

أخبار ذات صلة

حلف الناتو يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

حلف الناتو يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

أيزنكوت يكشف عن هجوم إسرائيلي استهدف تنظيم الدولة عام 2015

أيزنكوت يكشف عن هجوم إسرائيلي استهدف تنظيم الدولة عام 2015

بايدن عبر تويتر: راسلوني على هذا الرقم وأخبروني بخططكم الصيفية

بايدن عبر تويتر: راسلوني على هذا الرقم وأخبروني بخططكم الصيفية

يائير لبيد يُدلي بشهادته في إطار محاكمة نتنياهو

يائير لبيد يُدلي بشهادته في إطار محاكمة نتنياهو

إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن إجراءات جديدة على الحدود المصرية

إذاعة جيش الاحتلال تكشف عن إجراءات جديدة على الحدود المصرية

جيش الاحتلال: إصابة متدرب من سلاح الهندسة بجراح خطيرة

جيش الاحتلال: إصابة متدرب من سلاح الهندسة بجراح خطيرة

في أول مكسب للهجوم المضاد.. الجيش الأوكراني يستعيد قرية جنوب شرق البلاد

في أول مكسب للهجوم المضاد.. الجيش الأوكراني يستعيد قرية جنوب شرق البلاد

يديعوت أحرنوت: تعهدات أميركية بمنع إيران امتلاك السلاح النووي

يديعوت أحرنوت: تعهدات أميركية بمنع إيران امتلاك السلاح النووي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تحقق المركز الأول في مسابقة البرنامج التعاوني للتبادل الافتراضي

جامعة النجاح تحقق المركز الأول في مسابقة البرنامج التعاوني للتبادل الافتراضي

جامعة النجاح تستضيف نادي البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلبة مدارس محافظة نابلس

جامعة النجاح تستضيف نادي البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلبة مدارس محافظة نابلس

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال يصيب شابّين بالرصاص ويعتقل آخرين خلال اقتحام نابلس وجنين

الاحتلال يصيب شابّين بالرصاص ويعتقل آخرين خلال اقتحام نابلس وجنين

طقس فلسطين: أحوال جوية غير مستقرة غداً

طقس فلسطين: أحوال جوية غير مستقرة غداً

هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال

فلسطين تشارك في الاجتماع الرابع للفريق العربي الموحد المعني بالذكاء الاصطناعي

فلسطين تشارك في الاجتماع الرابع للفريق العربي الموحد المعني بالذكاء الاصطناعي

أول تعليق رسمي فلسطيني على مشروع &quot;قانون التطبيق&quot; الإسرائيلي

أول تعليق رسمي فلسطيني على مشروع "قانون التطبيق" الإسرائيلي

منوعات

&quot;لا أمانع الزواج من امرأة&quot;.. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

"لا أمانع الزواج من امرأة".. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

بعد أزمة طلاقها.. بشرى تُشعل مواقع التواصل بإطلالة صيفية

بعد أزمة طلاقها.. بشرى تُشعل مواقع التواصل بإطلالة صيفية

وفاة ماجدة الصالح أول راقصة باليه عربية

وفاة ماجدة الصالح أول راقصة باليه عربية

حورية فرغلي تكشف عن سبب طلاقها من زوجها الأول

حورية فرغلي تكشف عن سبب طلاقها من زوجها الأول

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

عربي

وزير الخارجية السوري يصل السعودية للمشاركة بالاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية

وزير الخارجية السوري يصل السعودية للمشاركة بالاجتماع الوزاري الثاني للدول العربية

مجلس التعاون الخليجي يؤكد مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية

مجلس التعاون الخليجي يؤكد مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية

سلطة منطقة العقبة: لا خطر على الشواطئ وأسماك القرش بعيدة عن أماكن السباحة

سلطة منطقة العقبة: لا خطر على الشواطئ وأسماك القرش بعيدة عن أماكن السباحة

لدعم الاقتصاد ومعالجة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدات مالية

لدعم الاقتصاد ومعالجة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدات مالية