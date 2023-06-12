شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر الشيخ رزق الرجوب بعد اقتحام منزله في حي كريسة بمدينة دورا جنوب محافظة الخليل.

فيما اعتقلت قوة خاصة الشاب محمد بهاء عياش من منزله في مخيم الجلزون قضاء رام الله.

وفي نابلس، اعتقل الشابين عبد المجيد عيسى حمايل وقتيبة حمايل خلال اقتحام بلدة بيتا.

واقتحمت قوات الاحتلال، البلدة القديمة في نابلس، وخاصة منطقة حوش العطعوط قرب منزل الشهيد وديع الحوح، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوة خاصة شاباً من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

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