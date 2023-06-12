بايدن عبر تويتر: راسلوني على هذا الرقم وأخبروني بخططكم الصيفية

رام الله - دنيا الوطننشر الرئيس الأميركي، جو بايدن، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) أثارت استغراب وسخرية شريحة واسعة من الأميركان.وقال باين خلال تغريدته: "إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، أرسل لي على 404-0880(302). أخبرني بما يدور في ذهنك وعائلتك هذا الصيف".وانهالت التعليقات الساخرة على المنشور، خاصة أن الرئيس الأمريكي دأب مؤخراً على القيام بتصرفات تشكك في قواه العقلية مع تقدمه في السن، الأمر الذي جعله عرضة لسهام منتقديه والرافضين لترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وتوليه ولاية جديدة