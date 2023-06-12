يائير لبيد يُدلي بشهادته في إطار محاكمة نتنياهو





وذكر لبيد بأن شهادته ستتمحور حول فترة تولية حقيبة المالية حينما رفض طلب نتنياهو مرتين تمديد سريان قانون الإعفاءات الضريبية للعائدين من الخارج، بهدف منح امتيازات لصديقيه رجل الأعمال الثري ارنون ميلتشين، والإبلاغ عن دخله خارج إسرائيل إلى ضريبة الدخل، وأيضا الثري جيمس باكر.



ويسعى الادعاء العام من وراء شهادة لبيد إثبات التهم المنسوبة إلى نتنياهو في هذا الملف حول تلقيه الهدايا من ميلتشين، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ووفقًا للائحة الاتهام، ميلتشين هو من بادر بالاتصال بوزير المالية يائير لبيد آنذاك عن طريق محاميه بطلب يجيز لوزير المالية تمديد الإعفاء الضريبي شخصيًا للمقيمين العائدين لمدة عشر سنوات إضافية. حيث كان ميلتشين حينها مقيمًا عائدًا.



غير أن لبيد أبدى تحفظه من الطلب، موضحاً أنه لا ينوي فعل ذلك من أجل منح ميلتشين هذا الامتياز.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يدلي رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد اليوم الاثنين، بشهادته أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة، ضمن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القضية المعروفة إعلاميا بملف "1000".