الاحتلال يصيب شابّين بالرصاص ويعتقل آخرين خلال اقتحام نابلس وجنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز السام، فجر اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الزبابدة جنوب جنين والبلدة القديمة في نابلسوأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الزبابدة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة، وداهمت منزل الشهيد عدي الحوح، ومقهى وحطمت محتوياتها، وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه.كما وداهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل، والمنشآت الزراعية، عرف من أصحابها حسام وعبد الله الصانوري.ووفق المصادر فإن مواجهات أخرى اندلعت في رمانة غرب جنين.