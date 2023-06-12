شؤون فلسطينية

بالصور: مغادرة الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري

بالصور: مغادرة الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري
مغادرة الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري
رام الله - دنيا الوطن
غادر صباح اليوم، الإثنين، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري نحو الديار الحجازية، لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وتتوزّع مغادرة الحجاج البالغ عددهم 2668 حاج على مدى أربعة أيام، ويرافقهم في رحلتهم البعثات المعتمدة (الإدارية، الوعظية، الطبية، الإعلامية) لخدمة الحجيج والقيام على راحتهم وتسهيل إتمام المناسك.

وقد وصل، أمس،  وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري إلى قطاع غزة، لوداع حجاج المحافظات الجنوبية التي انطلقت أولى رحلاتهم صباح اليوم ولمدة أربعة أيام متتالية بواقع ثلاث رحلات يومياً باستثناء اليوم الأخير والذي سيكون رحلتان فقط. 

وقال البكري إنه تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة حجاج قطاع غزة بسهولة ويسر من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز بن سعود في جدة ومن ثم إلى مكة  والبالغ عددهم 2508 (من أصل 6600 حاج حصة دولة فلسطين).

كما وأعلنت الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشئون الدينية قد أنهت إجراءاتها لإنجاح هذا الموسم، بدءًا من القرعة العلنية، مرورا بالحصول على التأشيرات اللازمة، وإتمام عقود النقل الجوي والبري بمصر والسعودية، وترتيب البعثات المصاحبة، وصولا لحجز السكن في مكة والمدينة، وتجهيزها لاستقبال الحجاج.







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