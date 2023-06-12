طقس فلسطين: أحوال جوية غير مستقرة غداً



أما طقس فلسطين هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردًا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون طقس فلسطين غداً الثلاثاء غائمًا جزئيًا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، وبعد ساعات الظهيرة أحوال جوية غير مستقرة حيث يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الأربعاء يكون الجو غائمًا جزئيًا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنيكون طقس فلسطين اليوم الاثنين غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق نهاراً، بارداً نسبياً في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.