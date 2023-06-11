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مجلس التعاون الخليجي يؤكد مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية

مجلس التعاون الخليجي يؤكد مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية
المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي
رام الله - دنيا الوطن
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967.

وشدد المجلس خلال دورته الـ156 التي عقدت، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة وزير الخارجية في سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بصفته رئيس الدورة الحالية، على ضرورة تأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية.

وأدان الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم فيها، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية، والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، والتأكيد على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية.

وأدان المجلس استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا رفضه أي توجه لضم المستوطنات إلى إسرائيل أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية.

وأشاد المجلس، بالجهود الدبلوماسية لدولة قطر وجمهورية مصر العربية للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عضويتها في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن ودعم طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مطالبا المجتمع الدولي باستمرار دعمها للوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.

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