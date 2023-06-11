هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندخل الأسير عمار مصطفى مرضي (43 عاماً) من رام الله، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الصهيوني، وذلك منذ اعتقاله من حزيران عام 2002 .وقالت هيئة شؤون الأسرى، في بيانٍ لها، إنّ "الأسير مرضي واجه تحقيقًا قاسيًا استمر لمدة 90 يومًا، وبعد ثلاثة أعوام من الاعتقال حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، و20 عامًا"وأضافت الهيئة، أنّه ""انخرط في العمل النضالي مبكرًا، حيث بدأ الاحتلال بمطاردته وهو في سن الثامنة عشر، أي قبل اعتقاله بعامين، حيث كان في حينه طالباً في سنته الأولى بجامعة بيرزيت، يدرس تخصص العلوم السياسية . "وبينت أنّ "عمار يعتبر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وهو أصغر ممثل تنظيمي للأسرى في سجون الاحتلال، ومنسق لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، وشكّلت فاعلية عمار على مدار سنوات اعتقاله، سندًا لرفاقه الأسرى وما يزال . "ولفتت الهيئة إلى أنّه "خلال سنوات اعتقاله تمكّن من استكمال دراسته وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرجة الماجستير في الدراسات "الإسرائيلية"، ويقبع اليوم في سجن "نفحة . "وتواصل سلطات الاحتلال الصهيوني، اعتقال نحو (4900) أسير/ة، بينهم (31) أسيرة، و(170) طفلًا .