شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسير عمار مصطفى مرضي (43 عاماً) من رام الله، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الصهيوني، وذلك منذ اعتقاله من حزيران عام 2002 .

وقالت هيئة شؤون الأسرى، في بيانٍ لها، إنّ "الأسير مرضي واجه  تحقيقًا قاسيًا استمر لمدة 90 يومًا، وبعد ثلاثة أعوام من الاعتقال حكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، و20 عامًا"

وأضافت الهيئة، أنّه ""انخرط في العمل النضالي مبكرًا، حيث بدأ الاحتلال بمطاردته وهو في سن الثامنة عشر، أي قبل اعتقاله بعامين، حيث كان في حينه طالباً في سنته الأولى بجامعة بيرزيت، يدرس تخصص العلوم السياسية . "

وبينت أنّ "عمار يعتبر من الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال، وهو أصغر ممثل تنظيمي للأسرى في سجون الاحتلال، ومنسق لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، وشكّلت فاعلية عمار على مدار سنوات اعتقاله، سندًا لرفاقه الأسرى وما يزال . "

ولفتت الهيئة إلى أنّه "خلال سنوات اعتقاله تمكّن من استكمال دراسته وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرجة الماجستير في الدراسات "الإسرائيلية"، ويقبع اليوم في سجن "نفحة . "

وتواصل سلطات الاحتلال الصهيوني، اعتقال نحو (4900) أسير/ة، بينهم (31) أسيرة، و(170) طفلًا .

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال

فلسطين تشارك في الاجتماع الرابع للفريق العربي الموحد المعني بالذكاء الاصطناعي

فلسطين تشارك في الاجتماع الرابع للفريق العربي الموحد المعني بالذكاء الاصطناعي

أول تعليق رسمي فلسطيني على مشروع &quot;قانون التطبيق&quot; الإسرائيلي

أول تعليق رسمي فلسطيني على مشروع "قانون التطبيق" الإسرائيلي

المواصلات بغزة تكشف حقيقة أنباء دخول قطع غيار الدراجات النارية للقطاع

المواصلات بغزة تكشف حقيقة أنباء دخول قطع غيار الدراجات النارية للقطاع

سدر وأبو مويس يبحثان آليات تعزيز منظومة &quot;حكومتي&quot; في قطاع التعليم العالي

سدر وأبو مويس يبحثان آليات تعزيز منظومة "حكومتي" في قطاع التعليم العالي

غزة: إرشادات صحية للحجاج قبل توجههم إلى الديار الحجازية

غزة: إرشادات صحية للحجاج قبل توجههم إلى الديار الحجازية

قيادي فلسطيني يتحدث عن أهمية زيارة الرئيس عباس المرتقبة للصين

قيادي فلسطيني يتحدث عن أهمية زيارة الرئيس عباس المرتقبة للصين

الكيلة: البعثة الطبية لرعاية الحجاج ستتوجه للديار المقدسة الثلاثاء

الكيلة: البعثة الطبية لرعاية الحجاج ستتوجه للديار المقدسة الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال

سدر وأبو مويس يبحثان آليات تعزيز منظومة &quot;حكومتي&quot; في قطاع التعليم العالي

سدر وأبو مويس يبحثان آليات تعزيز منظومة "حكومتي" في قطاع التعليم العالي

الكيلة: البعثة الطبية لرعاية الحجاج ستتوجه للديار المقدسة الثلاثاء

الكيلة: البعثة الطبية لرعاية الحجاج ستتوجه للديار المقدسة الثلاثاء

انطلاق الاجتماعات التحضرية لإعداد الخطة الاستراتيجية للغرفة التجارية بغزة

انطلاق الاجتماعات التحضرية لإعداد الخطة الاستراتيجية للغرفة التجارية بغزة

الهيئة الإسلامية المسيحية تكرم المحررين كريم وماهر يونس

الهيئة الإسلامية المسيحية تكرم المحررين كريم وماهر يونس

&quot;التربية&quot; والحق في اللعب تعلنان أسماء الفائزين بمسابقة القراءة &quot;نقرأ ونتحرر&quot;

"التربية" والحق في اللعب تعلنان أسماء الفائزين بمسابقة القراءة "نقرأ ونتحرر"

حماس تُعقب على تصاعد جرائم القتل في أراضي 48

حماس تُعقب على تصاعد جرائم القتل في أراضي 48

الجهات الحكومية بغزة تنهي استعداداتها لمغادرة الفوج الأول من الحجاج يوم الاثنين

الجهات الحكومية بغزة تنهي استعداداتها لمغادرة الفوج الأول من الحجاج يوم الاثنين

منوعات

&quot;لا أمانع الزواج من امرأة&quot;.. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

"لا أمانع الزواج من امرأة".. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

حورية فرغلي تكشف عن سبب طلاقها من زوجها الأول

حورية فرغلي تكشف عن سبب طلاقها من زوجها الأول

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

عربي

سلطة منطقة العقبة: لا خطر على الشواطئ وأسماك القرش بعيدة عن أماكن السباحة

سلطة منطقة العقبة: لا خطر على الشواطئ وأسماك القرش بعيدة عن أماكن السباحة

لدعم الاقتصاد ومعالجة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدات مالية

لدعم الاقتصاد ومعالجة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدات مالية

وزير اقتصاد الإمارات: الشراكة مع تركيا تنمو بشكل غير مسبوق

وزير اقتصاد الإمارات: الشراكة مع تركيا تنمو بشكل غير مسبوق

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات