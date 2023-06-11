شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في الاجتماع الرابع للفريق العربي الموحد المعني بالذكاء الاصطناعي

فلسطين تشارك في الاجتماع الرابع للفريق العربي الموحد المعني بالذكاء الاصطناعي
جانب من المشاركة الفلسطينية في الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شاركت دولة فلسطين في الاجتماع الرابع للفريق العربي الموحد المعني بالذكاء الاصطناعي.

وعرض الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة المصرية، الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من قبل مدير عام الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية ومركز الإبداع والابتكار التكنولوجي رانية جابر.

واستعرضت نائب مدير عام الإدارة العامة للأنظمة المعلوماتية نور نصار مسودة للميثاق العربي لأخلاق الذكاء الاصطناعي، وبعد مناقشتها مع أعضاء الفريق تم التوافق على المسودة بشكل مبدئي على أن يتم تعديلها وتنقيحها، حيث تم إعدادها بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت ومراجعتها من قبل أعضاء الفريق الوطني للذكاء الاصطناعي.

وناقش الاجتماع آلية تحويل الرؤية الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي والاتفاق على شكله النهائي ووضع الخطوط العريضة لتحويلها إلى إستراتيجية عربية موحدة، كما تم استعراض الموقف الحالي للذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يشار إلى أنه تم تشكيل هذا الفريق بقرار من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التابع لجامعة الدول العربية خلال دورته الثالثة والعشرين، بناء على مقترح مقدم من جمهورية مصر العربية، وذلك لضرورة اتفاق الوطن العربي على موقف مشترك وخطة عمل موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد تم اختيار مصر لمنصب رئيس الفريق، وكل من المملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين لمنصب نائب الرئيس، ولاحقا تم تعيين جمهورية السودان كنائب آخر للفريق.

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