انعقاد الاجتماع الـ 36 لمجلس إدارة الجامعة الإسلامية في أوغندا



وحضر الاجتماع أعضاء المجلس المنتمين لدول مختلفة من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية نيجيريا الاتحادية، إضافة إلى ممثلين لجمهورية أوغندا.



كما شدد على ضرورة التركيز على تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز البحث المبتكر، وضمان التنمية الشاملة للطلاب، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية التي ستمكن الجامعة من إبراز صورتها في العالم وتعزيز مساهمتها في المجتمع.



وحضر الاجتماع رئيس الوفد الحكومي الأوغندي، الجنرال موسى علي، النائب الأول لرئيس الوزراء ورئيس الأعمال الحكومية في البرلمان، الذي ألقى كلمة أشاد فيها بمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها لما تقدمه من دعم وتوجيه موصولين للجامعة.



وقد اتخذ الاجتماع في ختام أعماله عددًا من القرارات والمقررات الهادفة إلى تحسين الأداء الإداري والأكاديمي للجامعة، كما أقر الموازنة التقديرية للجامعة للسنة المالية 2023/2024.

والجدير بالذكر أن الجامعة الإسلامية في أوغندا، التي بدأت نشاطها بـ 88 طالبًا فقط في عام 1988، تضم الآن أكثر من 8000 طالب يدرسون في ثماني كليات، بدلًا من كُليتين فقط عند افتتاحها. كما حققت الجامعة إنجازات أخرى في مجالات الأداء الأكاديمي والبحث وأنشطة التوعية المجتمعية، وحازت على جوائز محلية وعالمية لريادتها في التدريس والابتكار. وهي حاليًا بصدد تشييد كلية للهندسة، ومكتبة على أحدث طراز، وإقامة جديدة للطلاب

وبهذه المناسبة، ألقى الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا في منظمة التعاون الإسلامي، سعادة السفير عسكر موسينوف، كلمة باسم معالي الأمين العام للمنظمة ذكر فيها أن الجامعة حققت تقدمًا ملحوظًا في توفير التعليم الجيد، وترسيخ القيم الإسلامية، وتعزيز بيئة يطبعها الفضول الفكري والتنوع الثقافي.