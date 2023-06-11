شؤون فلسطينية

أول تعليق رسمي فلسطيني على مشروع "قانون التطبيق" الإسرائيلي

أول تعليق رسمي فلسطيني على مشروع "قانون التطبيق" الإسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات مشروع ما يسمى "قانون التطبيق" الذي يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية، بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل سباقها مع الزمن بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم، وتكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.

وبينت أن مشاريع القوانين المذكورة تعتبر امتدادا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن سن القوانين العنصرية يترافق مع تخصيص مئات الملايين من الشواقل لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية بشكل عام والقدس الشرقية بشكل خاص.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي لحماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وهي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير  قانوني، ومفروض على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال.

يشار إلى أن مشروع القانون قدمه عضو (كنيست) المتطرف تسيفي سوكوت، المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين وعلى دور العبادة، ويقوم على الدوام بإطلاق تصريحات تُحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم.

ويقضي مشروع القانون، الذي قُدم إلى ما تسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات" بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية "ينتهكون سيادة إسرائيل" في القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال

فلسطين تشارك في الاجتماع الرابع للفريق العربي الموحد المعني بالذكاء الاصطناعي

فلسطين تشارك في الاجتماع الرابع للفريق العربي الموحد المعني بالذكاء الاصطناعي

أول تعليق رسمي فلسطيني على مشروع &quot;قانون التطبيق&quot; الإسرائيلي

أول تعليق رسمي فلسطيني على مشروع "قانون التطبيق" الإسرائيلي

المواصلات بغزة تكشف حقيقة أنباء دخول قطع غيار الدراجات النارية للقطاع

المواصلات بغزة تكشف حقيقة أنباء دخول قطع غيار الدراجات النارية للقطاع

سدر وأبو مويس يبحثان آليات تعزيز منظومة &quot;حكومتي&quot; في قطاع التعليم العالي

سدر وأبو مويس يبحثان آليات تعزيز منظومة "حكومتي" في قطاع التعليم العالي

غزة: إرشادات صحية للحجاج قبل توجههم إلى الديار الحجازية

غزة: إرشادات صحية للحجاج قبل توجههم إلى الديار الحجازية

قيادي فلسطيني يتحدث عن أهمية زيارة الرئيس عباس المرتقبة للصين

قيادي فلسطيني يتحدث عن أهمية زيارة الرئيس عباس المرتقبة للصين

الكيلة: البعثة الطبية لرعاية الحجاج ستتوجه للديار المقدسة الثلاثاء

الكيلة: البعثة الطبية لرعاية الحجاج ستتوجه للديار المقدسة الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير عمار مرضي يدخل عامه 22 في سجون الاحتلال

سدر وأبو مويس يبحثان آليات تعزيز منظومة &quot;حكومتي&quot; في قطاع التعليم العالي

سدر وأبو مويس يبحثان آليات تعزيز منظومة "حكومتي" في قطاع التعليم العالي

الكيلة: البعثة الطبية لرعاية الحجاج ستتوجه للديار المقدسة الثلاثاء

الكيلة: البعثة الطبية لرعاية الحجاج ستتوجه للديار المقدسة الثلاثاء

انطلاق الاجتماعات التحضرية لإعداد الخطة الاستراتيجية للغرفة التجارية بغزة

انطلاق الاجتماعات التحضرية لإعداد الخطة الاستراتيجية للغرفة التجارية بغزة

الهيئة الإسلامية المسيحية تكرم المحررين كريم وماهر يونس

الهيئة الإسلامية المسيحية تكرم المحررين كريم وماهر يونس

&quot;التربية&quot; والحق في اللعب تعلنان أسماء الفائزين بمسابقة القراءة &quot;نقرأ ونتحرر&quot;

"التربية" والحق في اللعب تعلنان أسماء الفائزين بمسابقة القراءة "نقرأ ونتحرر"

حماس تُعقب على تصاعد جرائم القتل في أراضي 48

حماس تُعقب على تصاعد جرائم القتل في أراضي 48

الجهات الحكومية بغزة تنهي استعداداتها لمغادرة الفوج الأول من الحجاج يوم الاثنين

الجهات الحكومية بغزة تنهي استعداداتها لمغادرة الفوج الأول من الحجاج يوم الاثنين

منوعات

&quot;لا أمانع الزواج من امرأة&quot;.. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

"لا أمانع الزواج من امرأة".. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

حورية فرغلي تكشف عن سبب طلاقها من زوجها الأول

حورية فرغلي تكشف عن سبب طلاقها من زوجها الأول

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

عربي

سلطة منطقة العقبة: لا خطر على الشواطئ وأسماك القرش بعيدة عن أماكن السباحة

سلطة منطقة العقبة: لا خطر على الشواطئ وأسماك القرش بعيدة عن أماكن السباحة

لدعم الاقتصاد ومعالجة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدات مالية

لدعم الاقتصاد ومعالجة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدات مالية

وزير اقتصاد الإمارات: الشراكة مع تركيا تنمو بشكل غير مسبوق

وزير اقتصاد الإمارات: الشراكة مع تركيا تنمو بشكل غير مسبوق

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات