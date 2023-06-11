جيش الاحتلال: إصابة متدرب من سلاح الهندسة بجراح خطيرة

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن متدرباً من سلاح الهندسة القتالية، أصيب بجروح خطيرة بعد سقوط باب مدرعة عليه في قاعدة "تسئيليم".

وكان 19 جنديًا إسرائيلياً أصيبوا بجروح طفيفة وجندي آخر بجروح متوسطة اليوم الأحد، في حادث سير في النقب.





ووفق الناطق باسم جيش الاحتلال، فإن الحادث وقع في وقت سابق بالقرب من مفترق "تليم" أثناء توجههم بالحافلة إلى قاعدة للجيش في النقب.



