في أول مكسب للهجوم المضاد.. الجيش الأوكراني يستعيد قرية جنوب شرق البلاد





وقالت القوات البرية الأوكرانية على (فيسبوك): إن "جنود اللواء 68 الشجعان قاموا بتحرير بلدة بلاغوداتني، كما نشرت مقطع فيديو يظهر جنودًا يحملون العلم الأوكراني في مبنى مدمر.





ونقلت وكالة الصحافة الفرسية عن فاليري شيرشين المتحدث باسم الوحدات المكلفة الدفاع عن "جبهة تافريا" والتي شاركت في العملية إن الأوكرانيين أسروا جنديين روسيين ومقاتلين انفصاليين موالين لموسكو، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وأضاف متحدثا عن هذه القرية التي كان يقطنها أقل من ألف نسمة قبل الحرب "تم رفع العلم الأوكراني في بلاغوداتني".



وتقع القرية عند أطراف منطقتي دونيتسك وزابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حيث تحدثت موسكو عن هجمات أوكرانية واسعة النطاق منذ نحو اسبوع.



رام الله - دنيا الوطناستعاد الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إحدى القرى جنوب شرق البلاد، في أول مكسب له ضدّ القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال.