سدر وأبو مويس يبحثان آليات تعزيز منظومة "حكومتي" في قطاع التعليم العالي

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. م إسحق سدر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مقر "وزارة الاتصالات"، اليوم، آليات تعزيز التعاون المشترك على صعيد التعريف ببرنامج "حكومتي" في مؤسسات التعليمالعالي.وأكد سدر وأبو مويس على العلاقة التكاملية التي تجمع الوزارتين للارتقاء بخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التعليم العالي، بما يوفّر للطلبة البيئة الداعمة والمحفزة التي تمكنهم من الإبداع والتميّز.وشددا على أهمية مواكبة مؤسسات التعليم العالي للتطورات المتسارعة في العالم على صعيد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يضمن المحافظة على هذه المؤسسات لتكون مُواكِبة وعصرية.ووضع الوزيران الخطوات الأولى على صعيد حوسبة الخدمات التي تقدّمها مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الامتحان الشامل، وذلك من خلال تعزيز التوجّه للاشتراك بمنظومة "حكومتي" التي تشتمل العديد من الخدمات والمزايا المُوفِّرة للوقت والجهد على المواطنين.كما تابع الوزيران آخر المستجدات على صعيد إطلاق الشبكة البحثية الفلسطينية وآليات ربطها بالشبكة العربية، إضافةً لبحث موضوعات أخرى تتعلق بالمسابقات الطلابية والأبحاث العلمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.