غزة: إرشادات صحية للحجاج قبل توجههم إلى الديار الحجازية

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، إرشادات صحية لحجاج بيت الله الحرام، الذين سيتوجهون غداً إلى الديار الحجازية لتأدية مناسك الحج.وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من المتابعة الصحية حال كان الحاج من ذوي الأمراض المزمنة، والحرص على اصطحاب كمية كافية من الادوية الخاصة تكفي لمدة شهر.ودعت وزارة الصحة بغزة، لتناول الطعام المتوازن والنظيف والإكثار من شرب الماء حتى وإن لم يتم الشعور بالعطش، بالإضافة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدم المظلة الشمسية، والحفاظ على النظافة الشخصية.كما طالبت بأخذ قسط من الراحة والنوم وتجنب الإرهاق الجسدي، وباتباع تعليمات السلطات المختصة داخل المشاعر المقدسة خلال تأدية المناسك لتجنب الازدحام.وقالت إن البعثة الطبية المرافقة لحجاج فلسطين هذا العام ستوفر الرعاية الصحية للحجاج طوال رحلة الحج، وكذلك سيتم تجهيز عيادات طبية في أماكن الإقامة المخصصة لحجاج فلسطين.