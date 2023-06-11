الكيلة: البعثة الطبية لرعاية الحجاج ستتوجه للديار المقدسة الثلاثاء



وقال البكري إن "أولى رحلات حجاج المحافظات الجنوبية ستنطلق صباح غد الإثنين، وتستمر على مدار أربعة أيام متتالية، بواقع ثلاث رحلات يوميا، باستثناء اليوم الأخير الذي سيكون فيه رحلتان فقط".



وأكد البكري أن "البعثة الطبية ستباشر عملها بإعداد وتجهيز مقريها فور الوصول، بالتعاون مع بعثة الحج، كما سيتم تسكين الحجاج في أربعة فنادق في مجمع سكني واحد".







رام الله - دنيا الوطنأفادت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مساء اليوم، بأن البعثة الطبية لرعاية حجاج بيت الله الحرام ستتوجه إلى الديار المقدسة بعد غدٍ الثلاثاء.وقالت الكيلة، في تصريح مقتضب إن "البعثة مختلف التخصصات الطبية لتقديم الخدمات الصحية لحجاجنا، حيث تم تزويدهم بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة".وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري البكري قد وصل مساء اليوم الأحد إلى قطاع غزة لوداع الحجاج، ومن المقرر أن يغادر بعد وداع حجاج الفوج الأول وعدده 910 حجاج وحاجّات مباشرة يوم غد، عائداً إلى الضفة الغربية لوداع حجاج المحافظات الشمالية يوم الثلاثاء المقبل.