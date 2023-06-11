وحدات القمع تقتحم سجن النقب وتنقل عدداً من الأسرى للزنانين

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي، ونقلت عدداً منهم للزنازين.وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن وحدات القمع "المتسادا" اقتحمت قسم (21) في سجن النقب، ونقلت عدداً من الأسرى إلى الزنازين، مشيراً إلى أن هناك حالة من التوتر الشديد تسود السجن.يأتي ذلك في ظل حالة النفير العام التي تسود كافة سجون الاحتلال، والتي يتواجد بها المعتقلون الإداريون، استعداداً للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام.وذكرت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال، أن مئات الأسرى الإداريين سيخوضون الإضراب بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 18 حزيران/ يونيو 2023، تحت شعار "ثورة حرية- انتفاضة الإداريين".وبدأت إدارة سجون الاحتلال بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضراباً عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعودات وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.