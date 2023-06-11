يديعوت أحرنوت: تعهدات أميركية بمنع إيران امتلاك السلاح النووي

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن السفير الأميركي لدى إسرائيل، توم نيدس، تعهد بأن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن أقوال توم نيدس جاءت في ظل إشارات حول اتصالات جرت بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول البرنامج النووي الإيراني.وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن الاتصالات تجري بوتيرة أسرع من المتوقع، وأنه من الجائز أن يتوصل الجانبان إلى اتفاقات خلال أسابيع معدودة، رغم أنهما لم يتفقا نهائياً على المواضيع المختلف حولها.