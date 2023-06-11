زلزال بقوة 6.2 يضرب شمال اليابان



ووفق وكالة الأرصاد اليابانية، فإن الزلزال وقع الساعة 6:54 مساء حسب التوقيت المحلي، كان على عمق 136 كيلو مترا، وضرب الجزء الجنوبي الغربي من هوكايدو.



ولم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي، كما لم تصدر تقارير عن مشكلات في المحطات النووية بالمنطقة، ولا عن انقطاع التيار الكهربائي ولا حركة القطارات السريعة التي تعمل في شمال اليابان. وفق (روسيا اليوم)



وأوضحت الوكالة أن الزلزال هز معظم أنحاء الجزيرة، بما في ذلك مدينتا تشيتوزي وأتسوماتشو، مؤكدة على المواطنين ضرورة مراقبة الزلازل القوية التي قد تحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك الانهيارات الأرضية.



وذكرت محطة (هوكايدو إتش.تي.بي.نيوز) الإخبارية أن خدمات القطارات وقطارات الأنفاق المحلية قد تأخرت، وأنه قد تم إغلاق جزء من الطريق السريع مؤقتا.



وأظهرت لقطات إخبارية شاشة عرض معلقة في سقف مطار هوكايدو، وهي تتأرجح قليلا بسبب الزلزال.



وقال أحد السكان للمحطة التلفزيونية إن الهزة استمرت بين عشرين وثلاثين ثانية.



كما شعر السكان في أجزاء من جزيرة هونشو شمالي البلاد -أكبر جزر اليابان حيث تقع العاصمة طوكيو- بهزة أرضية، غير أن طوكيو لم تتأثر.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، عن وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال اليابان.