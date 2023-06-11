وزير الأوقاف يصل قطاع غزة لوداع حجاج بيت الله الحرام

رام الله - دنيا الوطنوصل وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ حاتم البكري عصر اليوم الأحد إلى قطاع غزة، لوداع حجاج المحافظات الجنوبية التي ستنطلق أولى رحلاتهم صباح غدٍ الاثنين ولمدة أربعة أيام متتالية بواقع ثلاث رحلات يومياً باستثناء اليوم الأخير والذي سيكون رحلتان فقط.ومن المقرر أن يغادر البكري بعد وداع حجاج الفوج الأول وعدده 910 حاج وحاجة مباشرة يوم الاثنين عائداً إلى الضفة الغربية لوداع حجاج المحافظات الشمالية يوم الثلاثاء.وقال البكري إنه تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة حجاج قطاع غزة بسهولة ويسر من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز بن سعود في جدة ومن ثم إلى مكة والبالغ عددهم 2508 (من أصل 6600 حاج حصة دولة فلسطين).وشكر الوزير المملكة العربية السعودية والسلطات المصرية على تسهيل سفر الحجاج في غزة وتذليل كافة الصعاب وتقديم شتى الخدمات لهمكما شكر المملكة العربية السعودية على تكرمها بمكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافة الف من أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.وأضاف "الوزارة شكلت عدد من اللجان بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج كلجنة الوعظ والإرشاد واللجنة الإعلامية واللجنة الطبية ولجنة التسكين ولجنة المواصلات وغيرها من اللجان بالإضافة إلى لجنة استقبال الحجاج التي ستكون في استقبال الحجاج في مطار الملك عبد العزيز في جدة" فور وصولهم.وبيّن أنه سيكون واعظ مع كل حافة بدءاً من المغادرة من قطاع غزة حتى الوصول إلى مكة لشرح مناسك الحج والعمرة والرد على أسئلة واستفسار الحجاج ومرافقة الحجاج في عمرة القدوم وكافة مناسك الحج وفقاً لحديثه.وأكد بأن "البعثة الطبية ستباشر عملها بإعداد وتجهيز مقري البعثة الطبية فور الوصول بالتعاون مع بعثة الحج كما سيتم تسكين الحجاج في 4 فنادق في مجمع سكني واحد".ودعا الوزير في معرض حديثه لوسائل الإعلام بعثة الحج والحجاج بأن "يعكسوا الوجه المشرق لدولة فلسطين وأن يكونوا سفراء على قدر المسؤولية وأن يدعوا من أجل تحرير المسجد الأقصى والشهداء والأسرى.من الجدير ذكره بأن دولة فلسطين تحصل سنوياً على مركز متقدم في تقييم المملكة العربية السعودية لأداء بعثات الحج.وبين البكري بأن "الوزارة وفرت اتوبيسات حديثة لنقل الحجاج من معبر رفح إلى مطار القاهرة وكذلك نقل الحجاج من مطار الملك عبد العزيز إلى مكة كما وجهزت حافلات لنقل المصلين من أماكن سكنهم إلى الحرم المكي وبالعكس".وثمن البكري حرص القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، على متابعة موسم الحج لأهلنا بقطاع غزة وتذليل كافة الصعاب والمعوقات لنجاح موسم الحج.