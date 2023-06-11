قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يصل القاهرة لهذا السبب
وصل مسؤولون عسكريون إسرائيليون العاصمة المصرية القاهرة اليوم، وذلك لمواصلة التحقيق مع مسؤولين في الجيش المصري، حول عملية إطلاق النار على الحدود في الثالث من آيار/مايو الماضي.
ووفق ما نقل المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن كل من قائد المنطقة الجنوبية الجنرال اليعازر تولدانو ورئيس لواء العلاقات الدولية العميد أفي ديفرين ورئيس لواء العمليات في شعبة الاستخبارات العميد "ج" وصلوا إلى القاهرة اليوم.
وأضاف أن المسؤولين سيواصلون التحقيق المشترك مع مسؤولين في الجيش المصري حول عملية إطلاق النار التي نفذها مجند مصري وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.
وكشفت (القناة السابعة) الإسرائيلية، اليوم الأحد، نتائج التحقيقات الأولية لعملية إطلاق النار على الحدود المصرية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، واستشهاد مجند مصري.
وبحسب القناة، فإن العملية هي "فشل قيادة وفشل عملياتي للجيش الإسرائيلي"، مبينة أن مجنديْن كانا على بعد 200 متر سمعا أربع طلقات نارية خلال الحادث، لكن لم يبلغا عنها لظنهما أنها رياح".
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن "العقوبات قد تطال مسؤول فرقة أو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش".
وقُتل ثلاثة جنود إسرائيليين واستشهد مجند مصري، في تبادل لإطلاق النار عند الحدود المصرية، في الثالث من حزيران/ يونيو الجاري.
وكان الوزير الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، قال في وقت سابق، "إن التحقيق الذي يجريه الجيش في حادث مقتل ثلاثة جنود على الحدود مع مصر، يتركز على احتمال وقوع إخفاقات".
وأوضح أن "التحقيق الذي يجريه الجيش في ملابسات الحادث يتركز على احتمال وقوع إخفاقات في اتخاذ القرارات على المستوى القيادي".
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