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سلطة منطقة العقبة: لا خطر على الشواطئ وأسماك القرش بعيدة عن أماكن السباحة

سلطة منطقة العقبة: لا خطر على الشواطئ وأسماك القرش بعيدة عن أماكن السباحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت سلطة منطقة العقبة الخاصة في الأردن، الأحد، أنه لا خطر على شواطئ العقبة، وأسماك القرش بعيدة عن أماكن السباحة.

يأتي ذلك بعد مقتل سائح روسي الخميس الماضي، بعد مهاجمته من قبل سمكة قرش في مدينة الغردقة المصرية على البحر الأحمر.

وأضافت سلطة منطقة العقبة في تصريح نقله موقع قناة (المملكة)، بأن "القوة البحرية والزوارق الملكية تطبق آلية رصد على مدار الساعة".

وأوضحت أن الشواطئ يندر فيها ظهور أسماك القرش، حيث إن حركة الملاحة التي تتم عبر البواخر بمختلف أنواعها والقوارب السياحية تُعد آلية طاردة لتلك الأنواع من الأسماك التي تكمن في أعماق البحر، كما أن قوارب القوة البحرّية والزوارق الملكية دائمة التنقل وتمشيط الشواطئ ولديها آلية رصد على مدار الساعة.

وأشارت السلطة إلى أن اصطياد سمكة القرش على يدّ أحد الصيادين قبل أيام لم يكن قريبًا من شاطئ خليج العقبة، بل تم اصطيادها على مسافات بعيدة عن الشواطئ وغير قريبة من الأماكن المخصصة للسباحة والاستجمام.

وأهابت السلطة بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية تلافياً لتداول معلومات غير صحيحة ما يشكل ذلك إخافة غير مبررة لقطاع السياحة، مع التأكيد أن الصيد لتلك الأحياء البحرية ومنها سمك القرش ممنوع ويخضع لعقوبة صارمة، مبيناً أن ارتياد شواطئ العقبة النظيفة تماماً من أي خطر.

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