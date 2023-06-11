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لدعم الاقتصاد ومعالجة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدات مالية

لدعم الاقتصاد ومعالجة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدات مالية
قيس سعيد مع مسؤولين أوروبيين
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إنها اقترحت على الرئيس التونسي قيس سعيّد برنامجا من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة غير النظامية.

وأعربت عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد في نهاية شهر حزيران/يونيو، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية برفقة رئيسي وزراء هولندا وإيطاليا الأحد إلى تونس، الدولة المفصلية لاحتواء الهجرة السرية، التي يثير وضعها الاقتصادي قلق أوروبا. 

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد عن استعداده لـ "تعزيز الشراكة" مع تونس لدعم الاقتصاد ومعالجة ملف الهجرة. 

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن التكتل مستعد لحشد ما يصل إلى 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي فضلا عن 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد "التوصل إلى اتفاق لازم". 

وأضافت فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضا لتقديم 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات  البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة.

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