عربي

وزير اقتصاد الإمارات: الشراكة مع تركيا تنمو بشكل غير مسبوق

وزير اقتصاد الإمارات: الشراكة مع تركيا تنمو بشكل غير مسبوق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد الإماراتي، معالي عبد الله بن طوق المري، إن العلاقات بين الإمارات وتركيا تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نيهان إلى تركيا تعطي دفعة قوية لمسار الشراكة القائمة نحو آفاق نمو غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن "العلاقات الاقتصادية الإماراتية - التركية نجحت في مواصلة نموها وتطورها خلال السنوات الماضية على الرغم من مختلف المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم، وذلك نتيجة للمقومات الاقتصادية الواعدة التي يمتلكها اقتصاد البلدين".

وأضاف أنه "مع توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، فإننا نتطلع إلى مستقبل واعد وغني بالفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية خاصة في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي تتبناها البلدان والتي تطرح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا..."

وفي مارس الماضي وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين الإماراتيين.

ويتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا في زيادة التجارة البينية غير النفطية وخلق 25000 فرصة عمل جديدة بحلول 2031 وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.

أخبار ذات صلة

سلطة منطقة العقبة: لا خطر على الشواطئ وأسماك القرش بعيدة عن أماكن السباحة

سلطة منطقة العقبة: لا خطر على الشواطئ وأسماك القرش بعيدة عن أماكن السباحة

لدعم الاقتصاد ومعالجة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدات مالية

لدعم الاقتصاد ومعالجة الهجرة.. الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدات مالية

وزير اقتصاد الإمارات: الشراكة مع تركيا تنمو بشكل غير مسبوق

وزير اقتصاد الإمارات: الشراكة مع تركيا تنمو بشكل غير مسبوق

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات

عقب انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية

عقب انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية

مصر: قرار جديد بشأن شواطئ الغردقة ومنطقة حادث القرش

مصر: قرار جديد بشأن شواطئ الغردقة ومنطقة حادث القرش

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهيئة الإسلامية المسيحية تكرم المحررين كريم وماهر يونس

الهيئة الإسلامية المسيحية تكرم المحررين كريم وماهر يونس

&quot;التربية&quot; والحق في اللعب تعلنان أسماء الفائزين بمسابقة القراءة &quot;نقرأ ونتحرر&quot;

"التربية" والحق في اللعب تعلنان أسماء الفائزين بمسابقة القراءة "نقرأ ونتحرر"

السراج يؤكد أهمية التعاون بين الهيئات المحلية والجامعات لتحقيق التنمية

السراج يؤكد أهمية التعاون بين الهيئات المحلية والجامعات لتحقيق التنمية

البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

الخارجية: حماية إسرائيل من العقاب تشجعها على ضم الضفة الغربية

الخارجية: حماية إسرائيل من العقاب تشجعها على ضم الضفة الغربية

غزة: وكيل الزراعة يُوضّح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في القطاع

غزة: وكيل الزراعة يُوضّح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في القطاع

المرور بغزة: ثلاث إصابات في سبعة حـوادث سيـر خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في سبعة حـوادث سيـر خلال 24 ساعة الماضية

الشؤون المدنية: تسلمنا جثمان الشهيد أحمد طه من سلفيت

الشؤون المدنية: تسلمنا جثمان الشهيد أحمد طه من سلفيت

منوعات

&quot;لا أمانع الزواج من امرأة&quot;.. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

"لا أمانع الزواج من امرأة".. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

حورية فرغلي تكشف عن سبب طلاقها من زوجها الأول

حورية فرغلي تكشف عن سبب طلاقها من زوجها الأول

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

عربي

وزير اقتصاد الإمارات: الشراكة مع تركيا تنمو بشكل غير مسبوق

وزير اقتصاد الإمارات: الشراكة مع تركيا تنمو بشكل غير مسبوق

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات

عقب انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية

عقب انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية

مصر: قرار جديد بشأن شواطئ الغردقة ومنطقة حادث القرش

مصر: قرار جديد بشأن شواطئ الغردقة ومنطقة حادث القرش