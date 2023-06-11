انطلاق الاجتماعات التحضرية لإعداد الخطة الاستراتيجية للغرفة التجارية بغزة

رام الله - دنيا الوطنعقدت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة اليوم الأحد، لقاءً خاص ضمن سلسلة اللقاءات التي سيتم عقدها لإعداد الخطة الاستراتيجية للغرفة التجارية2023-2027.وحضر اللقاء رئيس مجلس الإدارة عائد أبو رمضان، ونائب رئيس مجلس الإدارة ايمان عواد، وأعضاء مجلس الإدارة ماهر حبوش، جهاد بسيسو، حسام الحويطي، سائد أبو العوف، والمدير العام لشركة سبكترم للاستشارات والتنمية فواز العلمي.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي ستعقدها شركة سبكترم مع أعضاء مجلس الإدارة والطاقم التنفيذي، وممثلين عن القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، لتبادل الأفكار وجمع المعلومات لوضع الخطة الاستراتيجية للغرفة التجارية بغزة 2023-2027.