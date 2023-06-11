الهيئة الإسلامية المسيحية تكرم المحررين كريم وماهر يونس

رام الله - دنيا الوطنكرمت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس في بلدة عارة في المثلث.وأشاد الأمين العام للهيئة حاتم عبد القادر بالدور النضالي للأسيرين الذين شكلا نموذجاً أسطوريا وملحمة بطولية للحركة الأسيرة في مسيرة النضال الفلسطيني والدفاع عن شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال.وأشاد عبد القادر بالدور الهام الذي لعبه كريم وماهر يونس في نضالات أبناء شعبنا داخل الخط الأخضر والتحامه مع كافة مكونات الشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال، وأضاف أن كريم وماهر يونس شكلا أيقونة نضالية متميزة للصبر والمقاومة رغم تعرضهما لكافة الممارسات الفاشية داخل سجون الاحتلال واستطاعا إدارة دفة الصراع داخل المعتقلات دفاعاً عن الحركة الأسيرة ومكتسباتها.وأكد عبد القادر أن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الان لهجمة وحشية تستهدف استئصال كيانه المادي والمعنوي على أرضه، سيواصل مسيرته النضالية وكفاحه العنيد من أجل نيل الحرية والاستقلال.من جانبهما، أعرب كريم وماهر يونس عن اعتزازهما وتقديرهما لهذه اللفتة من الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات.وشارك في الوفد إضافة إلى الأمين العام للهيئة عبد السلايمة عضو الهيئة الإسلامية العليا، وزياد الحموري رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واسحق القواسمي عضو طاقم بيت الشرق.