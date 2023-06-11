شؤون فلسطينية

"التربية" والحق في اللعب تعلنان أسماء الفائزين بمسابقة القراءة "نقرأ ونتحرر"

"التربية" والحق في اللعب تعلنان أسماء الفائزين بمسابقة القراءة "نقرأ ونتحرر"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الحق في اللعب "رايت تو بلاي"، اليوم،  أسماء الفائزين في مسابقة القراءة الوطنية الممنهجة، "نقرأ ونتحرر"؛ والتي تهدف إلى تجذير عادة المطالعة لدى طلبة المدارس ضمن مشروع "تعزيز جودة التعليم الجامع".

جاء خلال احتفالية نُظمت على مسرح بلدية رام الله؛ بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومديرة مؤسسة الحق في اللعب ناهد الأحمد، ومدير عام النشاطات حامد أبو مخو، وبحضور ممثلين عن الوزارة والمديريات والأهالي والطلبة.

واستهدفت المسابقة طلبة الصفوف من الأول حتى الثالث من مديريات المحافظات الشمالية؛ من خلال الاعتماد على مصفوفة معايير تستند إلى المعارف، والمهارات القرائية واللغوية، والتعلم والشخصية، والتفكير الناقد والإبداعي، والمعلومات المكتبية.

وفي كلمته نيابةً عن الوزير أ.د. مروان عورتاني،  أكد الخضور حرص الوزارة على تشجيع عادة القراءة لدى الطلبة؛ لما لذلك من أهمية بالغة في إثراء معارفهم، والسمو بقيمهم، وتعزيز قدراتهم في مجال التفكير الناقد والإبداعي، وتعزيز حضورهم في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، معبراً عن اعتزازه بالشراكة بين الوزارة و"الحق في اللعب" والاهتمام المشترك؛ لصقل شخصيات الطلبة وجعلهم متفاعلين وسط هذه الفضاءات المعرفية.

بدورها، أشارت الأحمد إلى أهمية هذه المسابقة في تشجيع الطلبة على المطالعة وتعزيز مهاراتهم وبناء قدراتهم، مثمنةً الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المؤسسة مع الوزارة في عديد البرامج والمشاريع؛ خاصة من خلال تنفيذ مشروع "تعزيز جودة التعليم الجامع"، وما يحمله من مضامين ونشاطات نوعية تهدف إلى تحسين التعليم ونوعيته. 

من جهتها؛ وجهت الطالبة أنسام فقهاء، نيابةً عن الطلبة المشاركين، والحاصلة على المركز الأول في المسابقة، كلمة لطلبة فلسطين قالت فيها:" إن الأمم يقاس تقدمها بما تقرأ وتنجز وتبدع وتحتفي بالطاقات والعقول، أوصيكم بالكتاب، الكتاب هو نبع الثقافة والمعرفة" شاكرةً جميع القائمين على المسابقة.

 وتخلل الحفل، الذي تولى عرافته الطالبتان ندى ياسين، وسلمى شومان من مدرسة الكرامة الأساسية العليا في تربية رام الله، تقديم فقرة أدائية بعنوان: "نقرأ ونتحرر" من مدرسة طلائع الأمل الثانوية في تربية نابلس، وفقرة فنية من مدرسة الكرامة في تربية رام الله والبيرة، ومن ثم جرى تكريم الطلبة والمشرفين والمعلمين الفائزين على مستوى المدارس والمديريات.

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