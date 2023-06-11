الجهات الحكومية بغزة تنهي استعداداتها لمغادرة الفوج الأول من الحجاج يوم الاثنين

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يغادر الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام قطاع غزة غدا الاثنين عبر معبر رفح متوجّهًا إلى مطار القاهرة الدولي وصولا للمملكة العربية السعودية.وتتوزّع مغادرة الحجاج البالغ عددهم 2668 حاج على مدى أربعة أيام، ويرافقهم في رحلتهم البعثات المعتمدة (الإدارية، الوعظية، الطبية، الإعلامية) لخدمة الحجيج والقيام على راحتهم وتسهيل إتمام المناسك.بدوره، قال ريس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، إن الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشئون الدينية أنهت إجراءاتها لإنجاح هذا الموسم، بدءً من القرعة العلنية، مرورا بالحصول على التأشيرات اللازمة، وإتمام عقود النقل الجوي والبري بمصر والسعودية، وترتيب البعثات المصاحبة، وصولا لحجز السكن في مكة والمدينة، وتجهيزها لاستقبال الحجاج.وأضاف معروف "أتمت وزارة الصحة تطعيم الحجاج، وإعداد ملف طبي لكل حاج سيما أصحاب الأمراض المزمنة، واختيار البعثة الطبية".وتابع "ستقوم وزارة الأوقاف وهيئة المعابر والحدود ووزارة الداخلية والأمن الوطني بمتابعة ترتيبات وداع ومغادرة أفواج الحجيج من قطاع غزة، وإنهاء إجراءات سفرهم في المعبر الفلسطيني بسهولة ويسر".وواصل حديثه "تمنى رحلة موفقة لحجاجنا، ونسأل المولى أن ينعم عليهم بأداء المناسك والعودة إلى قطاع غزة مغفور لهم، وندعوهم ليكونوا خير سفراء لشعبنا وقضيتنا في هذا التجمع التعبدي المشهود، وهذه التظاهرة الإنسانية متعددة الأعراق والجنسيات".