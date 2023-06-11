السراج يؤكد أهمية التعاون بين الهيئات المحلية والجامعات لتحقيق التنمية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، أهمية التعاون بين الهيئات المحلية والجامعات لتحقيق التنمية المستدامة وتوجيه البحوث العلمية التي تقوم بها الجامعات لقضايا تتعلق بخدمات البلديات والاستفادة منها في التطوير والتنمية .جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم توقيع وثيقة التفاهم بين هيئات الحكم المحلي والجامعات في قطاع غزة والإعلان عن انطلاق المؤتمر العملي السنوي الأول بعنوان " نحو تنمية محلية مستدامة " ضمن فعاليات عام التنمية المحلية، الذي تنظمه وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع اتحاد بلديات قطاع غزة، ووزارة التربية والتعليم العالي وبالشراكة مع الجامعات والكليات في القطاع تحت رعاية وزير الحكم المحلي .وحضر مراسم التوقيع والإعلان عن انطلاق المؤتمر؛ وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير، ووكيل وزارة التربية والتعليم د. خالد أبو ندى، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. فتحي السوافيري، وعدد من رؤساء البلديات، وعدد من رؤساء الجامعات والكليات في القطاع، وجمع من الباحثين والأكاديميين، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، و جمع من المواطنين .وأضاف رئيس البلدية أن الهيئات المحلية تسعى بكل جهد رغم الصعوبات لتوفير الخدمات للمواطنين وهي على علاقة مباشرة وتمس الحياة اليومية للمواطن وتحتاج إلى دعم المواطنين والمجتمع وكافة المؤسسات لتمكينها من استمرار تقديم الخدمات .وقال " إن التعاون بين هيئات الحكم المحلي والجامعات يمثل حاجة ماسة لتطوير قطاع الهيئات المحلية وكافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين لاسيما في مجالات تخطيط المدن، وتطوير قطاع النفايات الصلبة والاستفادة من مركباتها في مجالات الأسمدة وإعادة تدويرها في الصناعات المختلفة.وشدد رئيس البلدية على أهمية توجيه البحوث العلمية التي تقوم بها الجامعات وطلبة الجامعات لخدمة وتطوير قضايا وخدمات الحكم المحلي والاستفادة من البحوث في مجال تطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة .ووقع رئيس بلدية غزة، ووكيل وزارة الحكم المحلي، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي، ورؤساء البلديات المشاركين، ورؤساء الجامعات على وثيقة التفاهم والتي تتضمن التعاون بين هيئات الحكم المحلي والجامعات لتوجيه البحوث العلمية ولاستفادة منها في قضايا وخدمات الهيئات المحلية .ويهدف المؤتمر العملي إلى تمازج الأكاديمية مع الخبرات الفنية والميدانية، وتوجيه الباحثين وتسخير مخرجات الأبحاث العلمية في وضع حلول إبداعية لأهم القضايا والمشكلات المتعلقة بقطاع الحكم المحلي، وتعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع برامج تساهم في تحقيق التنمية المحلية والمستدامة والوقوف على أثر الأزمات المعيقة للتنمية المحلية المستدامة .