أم جهاد توضح لـ "دنيا الوطن" تفاصيل اختيار حجاج مكرمة الشهداء والجرحى والأسرى

خاص دنيا الوطن - تامر عليانأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت، أمراً ملكياً باستضافة 1000 حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج لهذا العام.وفي هذا الإطار، أوضحت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير (أم جهاد)، تفاصيل توزيع المكرمة بين شطري الوطن (غزة والضفة)، وكيفية اختيار الأسماء ضمن المكرمة السعودية.وقالت الوزير في حديثها لـ "دنيا الوطن"، اليوم الأحد، إنه تم اختيار الأسماء وفق النظام والقانون وتاريخ الاستشهاد، مبينةً أن الدور وصل في غزة لسنة الاستشهاد 2006، في حين أن الوضع بالضفة مختلف بحسب المحافظات وتواريخ الاستشهاد.ولفتت إلى أن المكرمة ستكون مقسمة ما بين الشهداء والجرحى والأسرى، مبينةً أن حصة الأسرى هذه المرة ستكون أكثر بقليل من الشهداء والجرحى بحسب الاحتياجات الخاصة بهم.وبينت أن موعد مغادرة الحجاج من غزة سيكون بتاريخ (5 من ذي الحجة) في حين سيكون سفر الضفة بتاريخ (4 من ذي الحجة) بحيث سيتم نقل حجاج الضفة إلى مطار عمان الدولي، وحجاج غزة إلى مطار القاهرة الدولي، ثم يتوجهون إلى مكة المكرمة.