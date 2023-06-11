دولي

نتنياهو: أي تسوية مع إيران لن تكون ملزمة لإسرائيل

نتنياهو: أي تسوية مع إيران لن تكون ملزمة لإسرائيل
نتنياهو يقول إن أي تسوية مع إيران لن تكون ملزمة لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن "أي تسوية مع إيران لن تكون ملزمة لإسرائيل". 

وأضاف في جلسة حكومته الأسبوعية، أنه "سواء مع الاتفاق أو دونه، سنواصل القيام بكل ما يلزم في سبيل الدفاع عن دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الأحد، عن مسؤولين كبار قولهم، إن "احتمالية التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتزايد".

في السياق، كشف عضو البرلمان الإيراني، مجتبى توانغر،  أن "الإدارة الأمريكية تسعى إلى جر إيران إلى مفاوضات مباشرة رسمية من خلال مفاوضات سرية حول الاتفاق النووي الإيراني".

وقال في سلسلة تغريدات عبر (تويتر): "على الرغم من إجراء مفاوضات في نيويورك، لكن لا اتفاق قريباً بسبب التعنت الأمريكي".

وأضاف أن واشنطن "تسعى إلى الحصول على تنازلات نووية من إيران مقابل الإفراج عن أرصدة مجمدة، لكن هذا يتعارض مع القانون والمصالح الإيرانية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية.

وتابع البرلماني الإيراني، أن "الإدارة الأمريكية ليست جادة في مجال صفقة تبادل السجناء بربطها بتخصيب اليورانيوم"، معتبرا أن الهدف من إثارة موضوع الاتفاق المؤقت أخيرا هو "إرباك السوق" الإيراني.

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