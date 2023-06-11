شؤون فلسطينية

استعداداً للإضراب.. لجنة المعتقلين الإداريين تُعلن النفير بسجون الاحتلال

استعداداً للإضراب.. لجنة المعتقلين الإداريين تُعلن النفير بسجون الاحتلال
لجنة المعتقلين الإداريين تعلن النفير بسجون الاحتلال استعداداً للإضراب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين، اليوم الأحد، حالة النفير في السجون استعدادًا لإضراب المفتوح عن الطعام في الـ18 من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وأوضحت اللجنة المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال، في بيان لها، أن حالة النفير العام ستكون في جميع السجون التي يتواجد فيها المعتقلون الإداريون استعدادًا للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام تحت شعار: (ثورة حرية - انتفاضة الإداريين)، الذي سيبدأ بتاريخ الـ 18 حزيران/يونيو 2023.

وكان نادي الأسير قد أوضح مؤخرا، أنّ أجهزة الاحتلال بدأت باستدعاء مجموعة من المعتقلين الإداريين، وهددت عددا منهم، على خلفية إعلان لجنة المعتقلين الإداريين عن قرار الإضراب عن الطعام في 18 حزيران/يونيو الجاري.

وقال إنّ "الاحتلال يهدف إلى الضغط على المعتقلين لثنيهم عن الانخراط في الإضراب عن الطعام، كما تعمدت بث "وعود" لمجموعة منهم، في حال تراجعوا عن خطوة الإضراب، فلن يكون هناك أوامر جديدة بحقّهم".

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