عربي

العسومي: لا يجب أن نترك الأزمة السودانية للتدخلات الإقليمية والدولية

رام الله - دنيا الوطن
طالب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدول العربية بأن يكون لها دور أكبر بكثير في حل الأزمة السودانية، حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر مما هي عليه اليوم.

وقال "إننا لا نريد أن تنضم الأزمة السودانية، إلى قائمة الأزمات العربية التي تتدخل فيها القوى الإقليمية والدولية، ويقف الأمر عند إرسال مبعوث أممي أو دولي، فهذه دولنا وتلك قضايانا، ونحن العرب أولى بأن نتحِد جميعاً، لكي نصل إلى حل يحقن دماء السودانيين ويحافظ على وحدة التراب السوداني، ووحدة الجيش السوداني، ومقدرات شعبه العزيز، وسلطته الشرعية".

جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الجلسة العامة الختامية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث التي عقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية.

وحول تطورات القضية الفلسطينية، أكد العسومي على الدعم الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية والأولى ، معربا عن إدانة البرلمان العربي للممارسات الاستفزازية التي تقوم بها سلطة الاحتلال، وخاصة استكمال
مخططاتها الاستيطانية ومحاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة، وهدمها للمنازل واعتداءاتها المتكررة ضد المدنيين، مؤكداً أن جميع هذه الممارسات، تمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني،
وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

أخبار ذات صلة

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات

عقب انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية

عقب انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية

مصر: قرار جديد بشأن شواطئ الغردقة ومنطقة حادث القرش

مصر: قرار جديد بشأن شواطئ الغردقة ومنطقة حادث القرش

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى

الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو

الصومال: مقتل تسعة أشخاص في هجوم على فندق بالعاصمة مقديشو

احتفاءً بعيد استقلال الأردن.. استعراض جوي باستخدام 1220 طائرة مسيّرة اليوم

احتفاءً بعيد استقلال الأردن.. استعراض جوي باستخدام 1220 طائرة مسيّرة اليوم

سيف الإسلامي القذافي يُحذر من تدهور صحة أخيه المُحتجز في لبنان

سيف الإسلامي القذافي يُحذر من تدهور صحة أخيه المُحتجز في لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;التربية&quot; والحق في اللعب تعلنان أسماء الفائزين بمسابقة القراءة &quot;نقرأ ونتحرر&quot;

"التربية" والحق في اللعب تعلنان أسماء الفائزين بمسابقة القراءة "نقرأ ونتحرر"

السراج يؤكد أهمية التعاون بين الهيئات المحلية والجامعات لتحقيق التنمية

السراج يؤكد أهمية التعاون بين الهيئات المحلية والجامعات لتحقيق التنمية

البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

البرغوثي يستقبل وفداً برلمانياً من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني

الخارجية: حماية إسرائيل من العقاب تشجعها على ضم الضفة الغربية

الخارجية: حماية إسرائيل من العقاب تشجعها على ضم الضفة الغربية

غزة: وكيل الزراعة يُوضّح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في القطاع

غزة: وكيل الزراعة يُوضّح أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في القطاع

المرور بغزة: ثلاث إصابات في سبعة حـوادث سيـر خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في سبعة حـوادث سيـر خلال 24 ساعة الماضية

الشؤون المدنية: تسلمنا جثمان الشهيد أحمد طه من سلفيت

الشؤون المدنية: تسلمنا جثمان الشهيد أحمد طه من سلفيت

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

&quot;لا أمانع الزواج من امرأة&quot;.. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

"لا أمانع الزواج من امرأة".. تصريحات جريئة من باميلا الكيك

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

نجم شهير يعتذر بعد تحرشه بالنساء خلال ثلاثة عقود

حرية فرغلي تكشف عن سبب طلاقها من زوجها الأول

حرية فرغلي تكشف عن سبب طلاقها من زوجها الأول

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ابنة تامر أمين تلفت الأنظار بحفل نجل خيري رمضان

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

ظهور صادم لجنا عمرو بعد غياب لسنوات

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

وفاة الإعلامية فايزة واصف بعد صراع مع المرض

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

أول تعليق من آل باتشينو على طفله المنتظر من صديقته الكويتية

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

برفقة طلعت زكريا.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لها

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

انفصال تامر عاشور عن زوجته بعد زواج دام 6 سنوات

عربي

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات

الرئاسي الليبي يبدي استعداده لحوار موسع لتهيئة الانتخابات

عقب انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية

عقب انتهاء الهدنة.. تجدد الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية

مصر: قرار جديد بشأن شواطئ الغردقة ومنطقة حادث القرش

مصر: قرار جديد بشأن شواطئ الغردقة ومنطقة حادث القرش

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح

مصر تنفي شائعة تعثرها في سداد مدفوعات وارداتها من القمح